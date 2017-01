Vega de Seoane: «Els empresaris a Catalunya fugen com de la pesta»

El president del Cercle d'Empresaris, Javier Vega de Seoane, va dir ahir que els empresaris «fugen com de la pesta» de Catalunya perquè no s'hi compleix la llei. «Els mateixos dirigents institucionals a Catalunya estan en un mode de no complir les lleis i, és clar, quan no compleixes la llei és el pitjor de tot, els empresaris fugen com de la pesta d'on no es compleix la llei», va assegurar en un esmorzar a Madrid. També va afirmar que, al seu parer, en els darrers anys un grup de dirigents catalans»ha generat una dinàmica força irracional i, amb molta astúcia, ha estat capaç de conduir part de la població a creure coses que són incertes». El Govern va replicar que els ciutadans de Catalunya «són prou intel·ligents per no deixar-se manipular».