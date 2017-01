Comença la marxa de tractors per reclamar «dignitat» per a l'activitat agrària

La marxa de tractors que reclama "dignitat" per a l'activitat agrària, i que des d'aquest dijous recorre Catalunya en diverses columnes per confluir a Barcelona el dissabte, ha començat a caminar a les set del matí des de Bellver de Cerdanya, el punt més matiner de sortida de tractors. La Marxa Pagesa per la dignitat, que és com l'ha batejat el sindicat Unió de Pagesos, organitzador de l'esdeveniment, acabarà dissabte al migdia amb una concentració a l'avinguda de Maria Cristina de Barcelona. Es tracta de la protesta més ambiciosa organitzada per l'entitat, aprofitant un moment que considera "clau i oportú". D'una banda, davant la definició d'un "model de nou país" que respecti i valori l'activitat agrària, però també, amb efectes més immediats, per evitar noves "retallades" als pressupostos de la Generalitat.

L'esdeveniment es divideix en quatre rutes que cobreixen tots els flancs del país. La més matinera ha estat la ruta Plana i Muntanya de Lleida i Anoia, que s'ha posat en marxa a les 7 del matí a Bellver de Cerdanya. Durant el seu recorregut anirà incorporant els tractors que s'afegeixin a la marxa des de les altres sortides previstes, com ara la Seu d'Urgell, Lleida, Tremp, o Oliana. Artesa de Segre i Bellpuig seran punt de confluència de tots els tractors que participin en la ruta, i tots junts aniran fins a Cervera, on s'espera que arribin entre les 17.30 i les 21.00 h, i on faran nit. L'endemà seguiran la ruta incorporant tractors de Calaf, Jorba, Igualada i Martorell, i tots plegats faran escala i nit a Molins de Rei. Des d'allà, dissabte, s'adreçaran a Barcelona.

La ruta Ebre i Camp de Tarragona també ha sortit molt d'hora. A tres quarts de vuit del matí arrencaven els primers tractors a Tortosa, i se n'hi anaven incorporant d'Amposta, Deltebre, l'Aldea, el Perelló, Gandesa o Mora la Nova, entre d'altres. Es preveia que tots junts arribessin a Tarragona a les cinc de la tarda, des d'on s'adreçaran al Morell, on faran nit. L'endemà seguiran ruta i sumaran tractors de Barberà de la Conca, Valls, la Bisbal o Vilafranca del Penedès, i tots plegats s'ajuntarien a Molins de Reis amb els tractors de les altres columnes. L'endemà s'adreçaran tots junts cap a Barcelona.

La ruta Comarques de Girona i Maresme no matina tant, ja que els primers tractors surten a les 10.30 h de Figueres, per una banda, i de Sant Joan de les Abadesses per l'altra. La de Figueres farà una parada a Medinyà, on sumarà els tractors provinents d'Ullà. Les dues columnes aniran afegint tractors pels indrets per on passen fins arribar a Vidreres entre les 18.00 i les 22.30 h. Allà faran nit i l'endemà divendres continuaran ruta per Tordera, Mataró i Badalona, on tornaran a fer nit. El dissabte s'adreçaran tots junts a Barcelona.

Finalment, la ruta Catalunya Central i Vallesos no surt aquest dijous, sinó demà divendres. Surt de punts com Berga, Solsona, Vic o Manresa, i fa nit a Santa Perpètua de Mogoda. Allà, l'endemà esperaran els tractors provinents de les Franqueses del Vallès, i un cop reunits es dirigiran igualment a Barcelona.

Amb aquesta mobilització, Unió de Pagesos vol reivindicar la dignitat del camp català i el reconeixement de l´activitat agrària, a la vegada que considera que ha de servir per renovar el contracte de la societat amb el camp en la conjuntura de canvi social i polític actual. El sindicat defensa que el nou model de país encara ha d´incardinar la Catalunya pagesa i recorda a la pagesia que qüestions com la representativitat, els instruments de suport, les mesures compensatòries i l´equiparació dels recursos socials de la pagesia als de la resta de la ciutadania, han vingut de la mà de l´esforç conscient per reclamar-les i la lluita per aconseguir-les.