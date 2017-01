Localitzen dues menors que es van passar diversos dies a l'aeroport del Prat

Dues menors de nacionalitat vietnamita van passar entre tres i quatre dies a la zona de trànsit de l'aeroport del Prat sense que s'hagi pogut esbrinar la seva procedència i cap a on es desplaçaven, segons va avançar El País. Els fets es van produir el passat 27 de desembre quan les dues noies van intentar accedir en territori espanyol, i per tant Schengen, on no hi ha control transforenterer, i els agents les van aturar en no disposar de cap documentació.

Tot i tractar-se d'una zona amb força afluència de viatgers i en dates de vacances de Nadal, ningú va detectar la presència de les menors, ni tampoc a la nit, quan hi ha menys trànsit de passatgers. Un cop els agents de la policia espanyola les van interceptar, els fets es van comunicar a la Fiscalia de Menors. Tot seguit, es van posar a disposició de la Generalitat, que a través de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, s'ha fet càrrec de les dues menors en un centre d'acollida.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra també han obert una investigació per tal d'aclarir els fets i com les dues menors van arribar a l'aeroport del Prat. Segons fonts policials, les dues menors tenen 13 anys però altres fonts han apuntat que en tenen 17. Les mateixes fonts asseguren que portaven un telèfon mòbil, tot i que no contenia cap número memoritzat a l'agenda ni en el registre de trucades, de manera que no es va poder contactar amb ningú pròxim a les dues menors.

La zona de trànsit de l'aeroport del Prat és considerada «internacional, restringida i segura», segons explica el portaveu de la policia espanyola a Catalunya, Antoni Navarro, però no pertany a territori espanyol ni de la Unió Europa. De la seguretat, se'n fa càrrec Aena.