Puigdemont insta Ada Colau i Mariano Rajoy a sotmetre's a un «Jo pregunto»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va convidar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, a sotmetre's a un Jo pregunto en les televisions de les quals són responsables. En el marc de la sessió de control al Parlament, Puigdemont va defensar que «els ciutadans han de poder preguntar el que vulguin, amb el to que vulguin i representant qui vulguin al president o a l'alcaldessa o al president del Govern espanyol». En aquest sentit, va apostar perquè s'estengui l'exemple de la televisió pública de Catalunya.

D'altra banda, Puigdemont va considerar que el programa del passat diumenge desmenteix «la propaganda irresponsable que posa en dubte els professionals» de TV3. El president de CSQP, Lluís Rabell, va felicitar TV3 i Puigdemont pel programa però va criticar que «persones de l'entorn del president de la Generalitat i responsables polítics» hagin tingut «reaccions airades» davant les «veus poc freqüents» a TV3. D'aquesta manera, es va referir a les declaracions, entre d'altres, de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que va dir que «el país no estava representat en tota la seva diversitat» en el programa.

En el seu torn de rèplica, Puigdemont va assegurar no entendre la reflexió de Rabell i va recordar que la consellera de la Presidència, Neus Munté, no va dir res que es pugui interpretar en aquesta línia. Puigdemont també va demanar respecte pels professionals de TV3 i pel Govern per haver assumit un risc i «combatre la propaganda» d'alguns grups contra la televisió pública catalana.

El president considera que l'exemple de TV3 amb el nou format del Jo pregunto es podria estendre a altres televisions i creu que s'ha de tornar a repetir. «A alguns que propugnen la nova política estaria bé que la practiquessin. Nosaltres la practiquem», va concloure.



Modificació llei del CAC i CCMA

En el mateix acte, el Parlament va acceptar la tramitació de dues proposicions de llei del PSC i de CSQP per modificar les lleis del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Els dos textos tenen per objectiu garantir «la imparcialitat, la pluralitat, la independència política del sistema audiovisual» i per això demanen per exemple que es reverteixi el sistema d'elecció dels membres d'aquests òrgans. En aquest sentit, la coalició d'esquerres proposa que tinguin set membres i que siguin escollits, com en les lleis que inicialment ho regulaven, per majoria de dos terços dels diputats i a proposta de, com a mínim, tres grups parlamentaris.

Sense cap esmena a la totalitat, els dos textos proposen que els membres dels consells de govern dels dos organismes estiguin subjectes al règim d'incompatibilitats i retributiu que s'apliquen als alts càrrecs de la Generalitat. També reclamen més transparència financera i de contractació i major participació dels treballadors en la presa de decisions.