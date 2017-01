Sis detinguts en una operació contra una banda que traficava amb armes de guerra

La policia espanyola ha detingut sis persones com a presumptes membres d'un grup dedicat al tràfic il·legal d'armes, a qui van intervenir un arsenal emmagatzemat entre Mataró i Castelldefels. Les investigacions es van iniciar el 2016 quan es va detectar un grup liderat per un individu d'origen marroquí, sobre qui se sospitava que liderava una organització dedicada a traficar amb armes i subministrar-ne a altres organitzacions criminals, i es va precipitar quan els investigats es disposaven a transportar-ne diverses en un vehicle interceptat a Castelldefels, on desenvolupaven la seva activitat.