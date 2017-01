Borràs considera «necessari» demanar festa per donar suport a Mas el 6-F

La titular de Governació, Meritxell Borràs, veu «normal» que els funcionaris puguin optar per demanar festa el 6 de febrer per manifestar-se pel judici del 9N. Així ho va assegurar ahir la consellera en el Parlament. Les entitats sobiranistes ja van animar els treballadors a demanar-se festa per assistir a la concentració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 6 de febrer, al començament del judici contra l'expresident català Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega. En aquest context, Borràs va afirmar ahir que «trobaria bé i necessari» que els funcionaris es demanessin festa, unes paraules que van aixecar crítiques des de l'oposició. El portaveu adjunt dels socialistes al Parlament, Ferran Pedret, vol preguntar al Govern si pretén crear un registre dels funcionaris que no vagin a la manifestació de suport a l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, el 6-F, a l'inici del judici pel 9-N.

Per altra banda, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va subratllar que veu «normal» que els funcionaris puguin optar per demanar festa el 6 de febrer per manifestar-se pel judici del 9N. En declaracions als periodistes als passadissos del Parlament, Munté va remarcar que «en cap cas» el Govern està demanant que els treballadors públics reclamin festa. No obstant això, la portaveu del Govern va dir estar «d'acord» amb Borràs en que «és normal que hi hagi funcionaris que, en l'ús de la seva llibertat individual», optin per demanar festa.