El Parlament rebutja reduir el nombre d'alts càrrecs del Govern en un 10%

El Parlament va tombar una moció que instava el Govern a reduir en un 10% el nombre d'alts càrrecs i a empetitir en un 30% també el nombre de personal de confiança. La mesura es va descartar amb els vots en contra de Junts pel Sí i l'abstenció de CSQP. En canvi, el Parlament va aprovar que el Govern treballi per reduir la taxa d'interinitat de manera que passi del 23% actual a un màxim del 8% en un termini de 18 mesos amb els únics vots en contra de JxSí.

Els diputats de C's, PSC, CSQP, PPC i CUP pretenen així que la taxa d'interinitat sigui la mateixa en tots els àmbits de la funció pública «evitant desigualtats», sense que n'hi hagi de cap mena a Mossos, bombers, personal de presons i Agents Rurals.

CSQP es va abstindre en la reducció d'alts càrrecs i càrrecs de confiança perquè entén que la proposta de C's, transaccionada amb PP i PSC, és buida de contingut. Per això van presentar esmenes per llistar els alts càrrecs en aquesta situació i un calendari d'aplicació per aquests percentatges, que finalment no van ser acceptades.

A més, el Parlament també va aprovar que en el termini de tres mesos el Govern presenti un projecte de llei d'ordenació de les retribucions d'alts càrrecs, que asseguri una «correlació adient» entre responsabilitat i retribució i que garanteixi per tant que «cap alt càrrec percebrà una retribució més alta que la del superior orgànic al qual ret comptes». JxSí es va quedar sol votant-hi en contra.

Amb l'abstenció de la CUP, JxSí va tombar també que el Govern insti a la Mesa General de la Funció Pública a acordar i concretar un calendari de devolució als funcionaris públics de les pagues extres de 2013 i 2014. En canvi es va aprovar per unanimitat que es convoqui aquesta Mesa de manera que els acords de recuperació de les plantilles i la qualitat de l'ocupació pública prèvies a la crisi quedin signats abans de finalitzar el mes de març.