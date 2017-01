Rajoy s'oposa al concert fiscal a Catalunya perquè donaria «problemes descomunals»

El president del Govern, Mariano Rajoy, va rebutjar ahir la possibilitat d'un règim fiscal especial per a Catalunya perquè no està a la Constitució i perquè generaria «uns problemes descomunals a tot el país». En una entrevista a Onda Cero, va insistir que està disposat a parlar de tot amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, però no a liquidar la sobirania nacional, la unitat d'Espanya i la igualtat dels espanyols.

«Ni vull, ni puc», va reiterar.

Davant la possibilitat d'un nou Estatut, Rajoy va considerar que en aquest moment «aquesta no és la necessitat». «El més important per a Catalunya, i ho hem fet, és evitar la fallida de la Generalitat, pagar als proveïdors i atendre els venciments de deute», va afegir.



Colau reclama més concreció

D'altra banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va reclamar al Govern que concreti com serà i com vol fer el referèndum perquè tingui totes les garanties i va advertir que, malgrat que abona un referèndum, no se li pot demanar suport «quan no se sap de què estem parlant». En una entrevista a BTV, Colau va advertir dimecres que «si jurídicament no pot ser amb garanties, serà una mobilització, però no n'hi podrem dir referèndum». Així, Colau va demanar concreció en la pregunta, saber quin paper tindran els funcionaris i quin diàleg hi haurà amb la comunitat internacional. Amb tot, va reiterar que l'espai dels comuns està «absolutament compromès» amb el referèndum.

En paral·lel, el Parlament va rebutjar reactivar la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i va descartar instar la Generalitat a abordar sense dilació la negociació del nou model de finançament autonòmic. Les dues demandes figuraven en una moció del PSC però van ser rebutjades en no gaudir del suport de JxSí i la CUP.