Santi Vidal deixa l´escó de senador

El senador d'ERC i exjutge Santiago Vidal ha presentat avui "voluntàriament" davant la direcció del partit la seva dimissió com a senador "per no ser cap obstacle per al procés" sobiranista, segons ha indicat la formació republicana en un comunicat.

Vidal havia desfermat una tempesta política en assegurar que el Govern té de forma "il·legal" les dades fiscals dels catalans i investiga jutges a Catalunya, unes afirmacions que tant l'executiu català com ERC es van apressar a desmentir.

"He fet unes declaracions en un to col·loquial, intentant ser didàctic sobre el procés, però és evident que preses en la seva literalitat no s'ajusten a la realitat", ha afirmat avui.

Malgrat admetre que "hauria d'haver contrastat millor les informacions abans", ha demanat que "no se sobredimensionin" les seves paraules.

"Vull deixar clar que en cap moment he volgut posar en dubte que l'actual Govern actua amb absolut respecte a la legalitat vigent i que les decisions que es prenguin en cada moment gaudiran de la cobertura legal del Parlament de Catalunya i de la llei de transitorietat jurídica", ha recalcat.

Vidal ha assegurat que pensa "continuar treballant discretament perquè aquest país sigui just i lliure": "Sempre he defensat els drets i les llibertats dels ciutadans de Catalunya i l'últim que faré és donar excuses al govern de l'Estat per evitar que els catalans puguem votar, això és el més important i mai ho comprometria".

Davant la polèmica generada arran de les seves afirmacions, Vidal ha anunciat que en les pròximes setmanes suspendrà la seva agenda pública.

De fet, l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que Vidal no oferirà la conferència programada per a aquesta nit a Martorelles (Vallès Oriental).

Mentrestant, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat a la de Catalunya obrir diligències d'investigació per comprovar si són certes les asseveracions de Vidal, que han motivat els grups de l'oposició al Parlament a demanar la compareixença de membres del Govern perquè donin explicacions.