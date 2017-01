El Sindicat dels Mossos afirma que sempre compliran amb la Constitució

El sindicat majoritari dels Mossos d'Esquadra, el SAP, va afirmar ahir que els agents compliran sempre la Constitució Espanyola. Així ho va assegurar el portaveu de l'entitat, Valentí Anadón, en una entrevista a El món a RAC1, on va denunciar que la Generalitat no té capacitat per fer una llei que els eximeixi de complir la legalitat espanyola, com anuncien els polítics sobiranistes. Tant ell com el sindicat minoritari SPC recorden que la mateixa llei dels Mossos d'Esquadra els obliga a complir i fer complir la Constitució i que ara mateix la Generalitat és la representació de l'Estat a Catalunya.