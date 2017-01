La Fiscalia ja investiga si la Generalitat es va apoderar il·lícitament de dades reservades

La Fiscalia Superior de Catalunya va obrir ahir diligències per investigar si la Generalitat es va apoderar il·lícitament de dades fiscals reservadess i va elaborar informes sobre la ideologia de jutges, com sosté el fins ahir senador d'ERC Santi Vidal, cosa que suposaria un delicte de revelació de secrets.

Segons va informar la Fiscalia Superior de Catalunya, les manifestacions abocades per Vidal «suggereixen l'existència de comportaments que, si es confirma, podrien suposar la comissió de diversos fets delictius», entre ells «l'apoderament il·lícit» de dades reservades o l'elaboració d'informes sobre «l'afinitat ideològica» del col·lectiu de jutges que exerceixen actualment a Catalunya.

En un escrit, signat pel Fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, el ministeri públic requereix al periodista d'El País que va publicar la notícia amb les declaracions de Vidal en diverses conferències pronunciades durant els últims mesos que lliuri «tots els documents, qualsevol que sigui el seu format, que posseeixi en relació amb els fets objecte de les presents diligències», per a la seva anàlisi.

La Fiscalia catalana va anunciar l'obertura de les diligències poques hores després que la Fiscalia General de l'Estat li ordenés obrir una investigació per comprovar si les afirmacions de Vidal eren certes. Segons la Fiscalia, el seu contingut «justifica àmpliament» l'obertura de diligències d'investigació per aclarir els fets.

La Fiscalia va reproduïr en el seu comunicat fragments de les paraules de Vidal, les quals «suggereixen l'existència de comportaments que, si es confirma, podrien suposar la comissió de diversos fets delictius». El ministeri públic detalla que «l'apoderament il·lícit de dades reservades de naturalesa fiscal o una altra índole per persones no autoritzades» suposaria la comissió d'un delicte de descobriment i revelació de secrets, fixat en els articles 197 i/o 415 del Codi Penal.

També creu que cal investigar la possible elaboració de treballs de camp o informes relatius a l'afinitat ideològica «amb els postulats de l'independentisme» del col·lectiu de jutges i magistrats que són a Catalunya. Per a la Fiscalia, els suposats informes sobre la ideologia dels jutges requereixen també «d'actuacions d'investigació, davant la hipòtesi que, en cas d'existir tals dossiers, s'hi hagin utilitzat dades obtingudes sense la deguda autorització dels seus titulars», la qual cosa suposaria delicte agreujat de revelació de secrets fixats als paràgrafs 2 i 5 de l'article 197 del Codi Penal.

La Fiscalia també investigarà l'eventual rellevància juridicopenal d'altres conductes revelades per Vidal, relatives a la possible existència d'acords o enteses per funcionaris o autoritats de la Generalitat amb Estats estrangers, ja que, entre d'altres aspectes, l'exsenador va revelar acords sobre finançament i formació en matèria de seguretat amb tercers països.

Per la seva part, el ministre portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va assegurar que les paraules de Vidal són «greus» i que és necessari investigar la seva veracitat i «estar preocupat». En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, va posar èmfasi en què la Fiscalia ha actuat d'ofici i va aclarir que no li consta que s'hagi produït alguna actuació més per part de l'executiu. «Les declaracions que va fer el senador d'ERC són greus. Es comença per no acatar la sentència del Tribunal Constitucional i s'acaben envaint els drets individuals de les persones», va assenyalar el ministre portaveu, el qual va afegir que «és necessari investigar-ho i és necessari estar preocupat».

Preguntat per si les explicacions de Vidal i el desmentit de la Generalitat deixen satisfet l'executiu central, Méndez de Vigo va assenyalar que aquesta pregunta s'ha de fer als ciutadans catalans les dades fiscals dels quals, segons Vidal,»tenia la hisenda catalana».

Més tard, el president espanyol, Mariano Rajoy, preguntat en la roda de premsa amb el primer ministre italià, Paolo Gentiloni, va dir que la dimissió de Vidal ha de servir per assumir que «a sensatesa, la mesura i el diàleg serveixen per resoldre problemes i que l'exageració, el radicalisme i l'extremisme no condueixen a res». Rajoy va qualificar la decisió del fins ahir senador «d'inevitable» i va dir que el tranquil·litza que la Generalitat hagi desmentit les seves afirmacions i va confiar que la investigació que ha obert la fiscalia confirmi la versió de l'executiu català.

També el ministre d'Economia, Luis de Guindos, va confiar que «ningú» estigui utilitzant dades fiscals dels ciutadans per objectius polítics independentistes i va remarcar que les paraules de Vidal són «com a mínim, indicadores». Amb tot, el ministre va admetre que hi ha «contradiccions».

«Convé que tots actuem a la vida pública amb sensatesa, sentit comú i seny», va afegir.Així mateix, el president espanyol va afirmar que és «molt preocupant» que al segle XXI se sentin aquest tipus de coses que, si fossin certes, serien d'una «enorme gravetat».