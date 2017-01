La jutgessa dicta l'obertura de judici oral contra Bustos per la retirada de multes

La titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Sabadell ha dictat l'obertura de judici oral de la peça 30 del Cas Mercuri, amb la qual ha investigat la retirada de multes a familiars de l'exalcalde Manuel Bustos. Segons va fer públic la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció –que exerceix l'acusació popular del cas-, la magistrada demana que es jutgi Bustos per dos delictes de tràfic d'influències i un delicte de prevaricació. Alhora, dicta seure al banc dels acusats l'excap de la Policia municipal, Josep Miquel Duran, per tràfic d'influències, malversació de cabals públics, falsedat documental i prevaricació administrativa.

Finalment, també demana jutjar l'exdirector de l'Àrea d'Espai Públic de l'Ajuntament de Sabadell, Xavier Izquierdo, per un delicte de malversació de cabals públics. Amb la instrucció d'aquesta peça tancada, les defenses podran presentar els seus escrits i el cas passarà a l'Audiència Provincial de Barcelona, que haurà de fixar la data del judici.

La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció va informar que la jutgessa també ha requerit als acusats l'ingrés de fiances de forma cautelar. Així, ha demanat a Manuel Bustos i Josep Miquel Duran que paguin 533,33 euros, i també ha sol·licitat 178 euros al mateix Josep Miquel Duran i a Xavier Izquierdo.

Per a aquesta peça 30 sobre les presumptes ordres que Bustos hauria donat a la Policia Municipal per a què es retiressin multes a la seva dona i als seus fills, tant el Ministeri Fiscal com l'acusació popular demanen penes de 2 anys de presó i 12 d'inhabilitació per a l'exalcalde socialista, a més d'una multa de 800 euros.

Pel que fa a l'excap de la Policia, Josep Miquel Duran, les acusacions demanen 6 anys i mig de presó, 19 d'inhabilitació, 2 de suspensió de feina i una multa de 8.380 euros. Finalment, per a l'exdirector de l'Àrea d'Espai Públic, reclamen una pena de 5 mesos de suspensió de feina i 1.800 euros de multa.