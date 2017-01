TV3 estudia introduir elements de millora al programa «Jo pregunto»

El director de TV3, Jaume Peral, va defensar ahir al Parlament la idoneïtat del nou format d'entrevista al president de la Generalitat, Jo pregunto, estrenat diumenge passat. En la sessió de control a l'actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i després de les crítiques llançades des del PDeCAT, Peral va apuntar que aquest és un format «molt arriscat i valent» i va afirmar que la seva emissió «diu molt de la televisió pública del país».

El director va valorar, a més, la bona audiència que va obtenir, amb 429.000 espectadors i una quota de pantalla del 16,3%. Amb tot, Peral va informar que la setmana vinent analitzaran des de la direcció d'informatius i la del programa quins «elements de millora» es poden introduir sobre «la dinàmica, la durada i altres qüestions relacionades amb el contingut» del programa.

Jaume Peral es referia al programa Jo pregunto després de rebre la felicitació del grup parlamentari socialista i en resposta a una pregunta del diputat de la CUP, Albert Botran, que va lloar «el pluralisme» de l'espai però va fer menció a les crítiques rebudes sobre «el càsting, el ritme o la durada».

El responsable de TV3 va reconèixer que es tracta d'un format «arriscat i valent», que han impulsat amb la consideració que la fórmula clàssica d'entrevista al president de la Generalitat ha quedat «certament passada de moda». Segons va defensar, aquest nou model és «potent i televisivament absolutament encertat», que a més va tenir «èxit d'audiència».

En qualsevol cas, Peral no va confirmar si la cadena pública catalana repetirà o no la fórmula del Jo pregunto en el futur.

D'altra banda, el director de la cadena va agraïr públicament al president de la Generalitat «la valentia» d'haver acceptat un format així. «Tres hores en directe responent i mirant a la cara als espectadors no és un format fàcil, tant de bo s'estengui entre la classe política».



El missatge del Rei

Per altra banda, la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, va explicar que va decidir emetre el missatge nadalenc del Rei pel canal de 24 hores d'informació 3/24, en lloc de fer-ho a través de TV3, per criteris «d'interès informatiu» i va considerar que va ser un encert en termes d'audiència. El diputat del PSC David Pérez, va retreure que TV3 no emetés aquest missatge del monarca, com feia en anys anteriors. Davant d'aquestes acusacions, la presidenta en funcions va afirmar que la decisió la va prendre ella i el director de TV3, Jaume Peral, després d'una conversa telefònica.