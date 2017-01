El caçador que va matar els rurals tramitava renovar el permís d'armes

El caçador que va matar dos agents rurals dissabte passat va iniciar pocs dies abans del doble crim el procés per renovar la llicència d'armes, en un tràmit en el qual va aportar el preceptiu certificat mèdic psicotècnic que el qualificava com a apte, han informat fonts pròximes al cas. L'autor confés del doble crim, Ismael R.C., segueix en presó preventiva per haver matat a Aspa (Segrià) dos agents rurals de quatre trets efectuats amb una escopeta de caça per a la qual no tenia permís d'ús, ja que tenia caducada des de novembre la llicència d'armes tipus E, de caça menor.

Segons les fonts consultades, durant la primera setmana de gener l'acusat va acudir a la Inspecció d'Armes, dependent de la Guàrdia Civil, per renovar el permís E, per compaginar-lo amb el que sí que tenia vigent, el D, de caça major. Per iniciar aquest tràmit administratiu, el caçador va aportar tota la documentació necessària, com la llicència de caça en vigor, expedida per la Generalitat, una pòlissa d'assegurança i el certificat mèdic, amb un informe psicotècnic expedit per un centre oficial homologat per la Generalitat que l'acreditava com a apte.

L'informe psicotècnic que va presentar i que el qualificava com a apte estava elaborat dins el termini establert per a aquest tipus de documents, que caduquen als tres mesos de la seva expedició. La petició de renovació de la llicència encara estava en fase d'estudi per part de la inspecció d'armes quan va cometre el doble crim, segons les fonts.



Renovació de la llicència

Malgrat que el caçador havia estat denunciat dues vegades els últims anys per infraccions a la llei de caça, tant pel cos d'Agents Rurals –el 2013– com per la Guàrdia Civil –el 2010–, el fet més probable és que hagués obtingut la renovació de la llicència sense majors problemes perquè tenia tota la documentació en regla i els dos incidents ja havien prescrit.

L'endemà que el caçador matés els dos agents rurals i fos detingut, la Guàrdia Civil es va presentar al seu domicili i va decomissar el rifle de la seva propietat associat al seu permís de caça major, en aquest cas vigent. Aquest rifle segueix ara al dipòsit d'armes de la Guàrdia Civil.

Segons les fonts, dos mesos abans que li expirés el permís de caça menor –que caducava a mitjan novembre del 2016–, la Guàrdia Civil li va remetre al caçador –el setembre passat– un certificat avisant-lo que finalitzava el termini. Davant la falta de resposta, la Guàrdia Civil es va posar de nou en contacte amb ell per advertir-lo que si no renovava la llicència hauria de dipositar les armes.