La CUP dona el «sí» als pressupostos

La CUP donarà el «sí» als pressupostos. Ho va assegurar el portaveu del Secretariat Nacional dels cupaires, Quim Arrufat, en roda de premsa ahir després del Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària reunits a Vilafranca del Penedès. Els cupaires van avalar que els comptes tirin endavant per 39 vots a favor, 22 en contra i dues abstencions: d'aquesta manera dos diputats votaran a favor i vuit s'abstindran quan es votin definitivament al Parlament. Ara bé, és un «'sí' condicional»; «té data de caducitat». En aquest sentit, Arrufat va posar sobre la taula que el límit cupaire és la celebració d'un referèndum com a màxim aquest setembre, acordat així al Debat de Política General. «Si no hi ha referèndum, la CUP retira el suport al Govern i provocarà que hi hagi noves eleccions», va advertir.

La decisió de la CUP va tenir els vots en contra de les territorials de Barcelona i Baix Llobregat. En tot cas, el «sí» als comptes «deixa el camí lliure i aplanat perquè no hi hagi més excuses per al referèndum i el procés constituent», va asseverar Arrufat. Però va advertir que «si no hi ha referèndum, la CUP retira el suport al Govern i provocarà que hi hagi noves eleccions. I donarà per acabada aquesta fase del procés independentista».

Durant la seva intervenció, el portaveu del Secretariat Nacional va denunciar també «diversos xantatges» els darrers anys arran del 9-N, la convocatòria del 27-S i la llista única i ara els pressupostos. «El procés no és d'un, dos, o tres partits sinó del país. El sentit del vot al Consell Polític és una via oberta al referèndum però prou d'ubicar pedres al nostre camí, de tots els demòcrates del país», va exigir.

En aquest sentit, i sobre el calendari, Arrufat va insistir amb tenir preparada l'estructura organitzativa per al referèndum abans de l'estiu en funció «de la tensió judicials sobre els càrrecs electes», per exemple en el cas d'inhabilitació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Per això, va urgir el Govern a enllestir-lo al voltant del mes de maig per evitar una repetició del 9-N: «No ens podem permetre arribar a les portes del referèndum amb la feina per fer i poques previsions».

Els cupaires van sotmetre a votació de les bases aquesta setmana l'última de les propostes que el Govern els va posar sobre la taula aquest dilluns, que passa per situar finalment la despesa social en 1.350 milions d'euros i no en 1.170 com es preveia inicialment en el projecte de pressupostos per al 2017. No inclou, però, la modificació a l'alça que la CUP reclamava de l'IRPF per a les rendes més altes ni l'increment de l'impost de Successions i ni el de Patrimoni. En aquest sentit, la diputada Eulàlia Reguant va retreure que «el país necessita polítiques valentes que no hi són, polítiques redistributives que no hi són; desprivatitzacions que no hi són. El Govern i la conselleria d'Economia en aquest debat social necessari i existent al país han amagat el cap sota l'ala».



Els canvis del pressupost

La diferència entre la despesa social prevista inicialment pel Govern i la negociada els darrers dies amb la CUP són 185 milions. Així, la proposta augmenta per exemple en 140 milions el pressupost d'Ensenyament, de manera que es contractarien 3.500 professors de més als 2.000 ja previstos inicialment als pressupostos. Això passaria per establir una hora menys lectiva per als docents.

La proposta que va posar el Govern sobre la taula també aporta 35 milions d'euros addicionals per a la renda garantida de ciutadania i implanta un nou impost que gravaria les emissions contaminants de CO2 en els vehicles, que suposaria 77 milions en ingressos anuals quan la taxa estigui plenament desenvolupada i aplicada.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va celebrar la decisió de la CUP i va afirmar que «l'Estat espanyol avui té una mala notícia: els pressupostos s'aprovaran i podrem tirar endavant la recta final de la legislatura». I va afeguir que l'aval de la CUP demostra que no hi ha «divisió ni rendició», i va advertir el Govern central que «deixant passar el temps» no aconseguirà que «les coses s'arreglin soles». En canvi, el Govern espanyol va assegurar que no hi haurà cap consulta i que « quan un es tira en mans d'extremistes, pot salvar una situació, però a mitjà i llarg termini no es construeix res positiu per a la gent».

Per al portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, els pressupostos de la Generalitat són «dolents» per als catalans perquè «no són socials», inclouen «més impostos», «més xiringuitos polítics» i partides per celebrar «un altre suposat 9-N», i busquen només acontentar els «socis» del Govern. Carrizosa va lamentar a més que l'antiga Convergència hagi deixat un tema de rellevància com els pressupostos «en mans de les assemblees» de la CUP.

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va afirmar que el suport de la CUP als pressupostos «estava cantat», encara que va augurar eleccions abans o després de l'estiu, a causa de la «coalició inestable» entre el Govern i els cupaires i el seu «objectiu impossible» de convocar un referèndum.