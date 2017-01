La Marxa Pagesa arriba a Barcelona

Imatge inèdita la que va veure's ahir pels carrers de Barcelona, amb l'arribada a l'avinguda Maria Cristina de més de 500 tractors. Així finalitzava l'anomenada Marxa Pagesa, que ha mobilitzat un miler de vehicles des de dijous per reclamar el reconeixement de l'activitat pagesa i ramadera per part de la societat i del món polític. Convocada pel sindicat Unió de Pagesos (UP), l'acció vol «renovar el contracte de la societat» amb el camp per al futur més immediat.