El PDeCAT se salta els seus estatuts i indulta quatre càrrecs afectats per incompatibilitats

El Consell Nacional del PDeCAT va decidir ahir que l'alcalde de Besalú Lluís Guinó, a més d'Elsa Artadi, Albert Batet i Montserrat Candini, segueixin a la direcció del partit, malgrat que segons el règim d'incompatibilitats de la formació haurien d'haver deixat l'executiva per ser incompatible amb altres càrrecs que ostenten. D'aquesta manera, sis mesos després de la creació del partit i la redacció d'uns estatuts, la formació ja se'ls salta.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va sotmetre aquesta possibilitat a «votació política» durant la reunió celebrada ahir a Barcelona, després que li ho haguessin demanat diversos membres del Consell. Una Marta Pascal que aquest dilluns va afirmar que «sempre hem dit que complirem els estatuts».

En tot cas, perquè la decisió sigui vàlida des del punt de vista legal, serà remesa al Comitè d'Ètica del partit perquè emeti un informe al respecte, que es votarà en el pròxim Consell Nacional.

Els indultats pel partit davant dels seus propis estatuts són diputats autonòmics en el cas dels alcaldes de Calella, Besalú i Valls, Montserrat Candini, Lluís Guinó i Albert Batet, respectivament, i càrrec públic en el cas de la directora de cooperació interdepartamental de la Generalitat, Elsa Artadi.

Sectors del PDeCAT que exigien complir al peu de la lletra el règim d'incompatibilitats recollit en els estatuts van acollir amb sorpresa i malestar la maniobra d'ahir per mantenir els quatre dels dotze membres de la direcció executiva afectats. I més si es té en compte que aquesta setmana Pascal va anunciar que els quatre deixarien els seus càrrecs aquest dissabte, però els últims dies s'havien produït reunions al més alt nivell en el partit per evitar que les dimissions es fessin efectives. De fet, fou la mateixa Pascal qui va anunciar que tant Guinó com els altres representants de la direcció del PDeCAT afectats per les incompatibilitats abandonarien aquest òrgan. Aquest règim d'incompatibilitats autoimposat pel partit estableix que els dirigents poden tenir un màxim de dos càrrecs, ja siguin orgànics o electes. En el cas de l'alcalde de Besalú, la seva opció era dimitir de la direcció del partit per poder seguir com a batlle i diputat. A l'espera de si es confirma l'indult total, el batlle de Besalú podrà mantenir els tres càrrecs.

Fonts del partit van recordar que, per poder seguir, els quatre afectats havien de demanar un informe previ a l'òrgan intern que vetlla per la qualitat democràtica, per demanar una excepció en el règim d'incompatibilitats, que després caldria votar en el Consell Nacional.

Però en aquest cas no hi va haver informe previ, sinó que diversos dirigents del partit, entre ells Lluís Corominas, van prendre la paraula a favor d'evitar les dimissions i mantenir el mateix bloc de direcció en aquesta recta final de la legislatura, que ha de conduir a un referèndum.

Segons les fonts, diversos assistents no van participar en la votació. Un dels que es va absentar és el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, si bé va al·legar motius familiars.

La cinquena persona amb problema d'incompatibilitats dins de la direcció, la consellera de la Presidència, Neus Munté, es va anticipar fa uns dies i sí va renunciar a l'acta de diputada al Parlament, que en canvi mantindran Batet, Guinó i Candini.