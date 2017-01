Colau garanteix que els «comuns» faran feina pel referèndum i contra les retallades

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va asseverar ahir que el nou espai d'àmbit català que crearan els «comuns» i altres partits d'esquerra treballarà «més que mai» pel referèndum sobiranista però també per revertir les «retallades criminals» del Govern, un fet que «no pot esperar». Els «comuns» van iniciar ahir el procés participatiu «Un País en Comú» amb un acte multitudinari a les Cotxeres de Sants de Barcelona i que va servir per presentar les ponències zero i els documents que serviran perquè la ciutadania debati sobre com ha de ser el nou partit de l'esquerra alternativa catalana.

En la seva intervenció, Colau va remarcar que els comuns han defensat «sempre i ara més que mai» el referèndum -sense concretar si és unilateral o no-, «no com altres que han passat pantalles molt ràpid i no saben on estan», va afegir en al·lusió al PDeCAT. Però va remarcar que l'espai que neixi del procés participatiu Un País En Comú també seguirà treballant per a «urgències» com «les retallades criminals» de la Generalitat de Catalunya, una afirmació molt aplaudida entre els assistents.

L'alcaldessa va reivindicar una «fiscalitat justa que tampoc pot esperar» i, després del sí de la CUP als Pressupostos del Govern sense modificació de l'IRPF, va remarcar: «Que paguin més els rics és una qüestió de voluntat política i no pot esperar».

La líder de Barcelona En Comú va demanar que el nou partit sigui un espai «transversal, que sumi moltes identitats però que no es tanqui en cap d'elles», ja que ha de ser un moviment «internacionalista». Malgrat viure en un món «accelerat», amb possibles cites electorals a la tardor, Colau va demanar «el temps necessari» per construir el nou partit i va recórrer al lema «zapatista» d' «anem lents perquè anem lluny».

De la seva banda, el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, va subratllat que el nou espai té una «voluntat irrenunciable a ser majoria i representar al poble en tota la diversitat», amb la intenció de congregar així un numero de membres «il·limitat», i representa a més el «no podem esperar». «No podem esperar perquè, encara que ens diguin que s'ha sortit de la crisi, sabem que la pobresa energètica mata», va afirmar Domènech, que va clamar també contra l'atur, els salaris «de misèria» « i la violència de gènere.

Va assenyalar que guanyar les eleccions generals a Catalunya va ser només «el començament per transformar el país» i va apel·lar a «acabar d'una vegada amb l'hegemonia convergent d'aquest país». «Som l'espai polític de la nova època, som l'únic espai polític en disposició de fer un diàleg real amb tothom per construir un país al servei de la gent; el futur sense cap dubte és nostre», va expressar el líder d'En Comú Podem.

Per a Domènech, el nou espai representa la «veritable il·lusió i alternativa» i reuneix els «hereus d'allò bo i millor d'aquesta terra».