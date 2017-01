La Generalitat reconeixerà permisos a pares i mares de ventres de lloguer

El Govern català enviarà demà una instrucció a tots els departaments de la Generalitat perquè facilitin permisos de maternitat i paternitat als treballadors públics que tinguin fills mitjançant ventres subrogats a l'estranger.

Així ho ha anunciat avui la consellera de Governació, Meritxell Borràs, en declaracions a RAC1, on ha donat a entendre que en una hipotètica Catalunya independent es podrien legalitzar els ventres de lloguer, una tècnica prohibida a Espanya i a molts altres països.

Des de fa dos mesos, la Seguretat Social ha inclòs la gestió subrogada entre els supòsits per rebre la baixa, arran d'una sentència del Tribunal Suprem, però ara, segons Borràs, el govern de Catalunya es convertirà en el primera comunitat que ho regularitza.

La consellera ha explicat que fins ara la Generalitat havia denegat totes les peticions de baixes als pares per gestació subrogada, després de consultar-ho a la Seguretat Social, però fa uns mesos, una funcionària del Departament de Benestar va preguntar pel permís, i aquesta vegada els juristes del Govern català van considerar que "hi ha suficient base per a la seva concessió, després de les últimes sentències del Suprem".

Arran d'aquest cas, Borràs ha decidit signar una instrucció per a tota la Generalitat per normalitzar els drets d'aquests pares.

"Veient que hi havia jurisprudència que assenyalava un camí, ens ha semblat bé prendre una decisió que és ferma i donar seguretat als pares i mares. No cal fer patir tant. Estaria bé que ho solucionéssim ja. El Govern ha pres aquesta decisió d'una manera decidida i ferma", ha afirmat Borràs.

"El marc de les famílies ha canviat al nostre país com en el conjunt del món. Es viu amb normalitat i això és bo i positiu. Trobo que posem molta dificultat a persones que volen tenir un fill i que han de fer opcions molt dificultoses. Hem de donar un marc de legalitat correcte i jo crec que seria bo que aquest fora un dels temes als quals li donem resposta", ha afegit Borràs.

La legalització de la gestació subrogada a Espanya serà un dels temes que es debatran al congrés del PP de la setmana que ve.

Els partidaris recorden que a dia d'avui ja arriben més nadons a Espanya a través d'aquesta pràctica que a través de les adopcions internacionals.