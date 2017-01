Més de 10.000 inscrits per donar suport a Mas, Ortega i Rigau el 6-F

Més de 10.000 persones ja estan inscrites a la mobilització convocada pel 6 de febrer, amb motiu dels judicis a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau per organitzar la consulta del 9-N. La xifra l'ha donat el president de l'ANC, Jordi Sànchez, i ha afegit que hi ha 63 autocars confirmats i ha assegurat que s'estan «superant les previsions». La campanya de suport està organitzada per l'ANC, Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM).