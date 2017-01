La sinistralitat viària baixa un 11,5% però augmenten els ciclistes morts o ferits

Els accidents de trànsit van segar la vida de 231 persones a Catalunya el 2016, un 11,5% menys respecte al 2015, un any especialment negre amb un repunt de la sinistralitat viària amb 261 víctimes mortals. El 2014, 230 persones havien perdut la vida a l'asfalt. Els ciclistes que van morir en accidents de trànsit o van resultar ferits greus van augmentar en el conjunt de la xarxa viària i especialment, un 31%, en zones urbanes, amb quatre víctimes mortals i 84 ferits greus. Són dades presentades aquest dilluns en el balanç de sinistralitat viària tant en carreteres com en zones urbanes. El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha fet una crida al "respecte" a les bicicletes i, en general, als vehicles de dues rodes per la seva "fragilitat" i "vulnerabilitat" i també ha demanat als ciclistes que facin un "ús responsable" del seu mitjà de transport.