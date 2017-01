Arrufat diu que el «sí» als comptes és fruit d'un «xantatge de Junts pel Sí»

El portaveu del Secretariat Nacional de la CUP i exdiputat, Quim Arrufat, va defensar ahir que vuit dels seus diputats s'abstinguin i dos votin a favor dels pressupostos de la Generalitat com la fórmula «per la mínima» de donar el «sí» als comptes al Parlament. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Arrufat va dir que «no compartim el criteri social i econòmic darrere els pressupostos, fan poc esforç redistributiu, hi votem a favor per deixar el camí lliure al referèndum». Així, va afirmar que el suport de la CUP als comptes és fruit d'un «xantatge de Junts pel Sí».

En aquest sentit, Arrufat va lamentar que els comptes siguin «molt poc d'ERC», cosa que «va dificultar més» la presa de decisió. Va considerar que ERC hauria d'haver propugnat una «reforma fiscal» i que hauria «d'haver-se esforçat una mica més en no continuar privatitzant sectors estratègics». Però, una vegada presa ja la decisió, Arrufat va reivindicar avançar cap al referèndum «no pactat, que és l'únic factible». AD'altra banda, Arrufat va indicar que està acabada «el 95%» de la llei de transitorietat, sobre la qual se sustentaria el referèndum, pel que va considerar que «a l'abril o maig» podria ser convocat. «Pensem que s'haurà de convocar abans de l'estiu, perquè aquesta tensió judicial anirà en augment», va remarcar afegint que Catalunya no es pot «permetre el luxe» que vagin jutjant «institucions» com la presidenta del Parlament.

Per a organitzar-lo, va descartar voluntaris o funcionaris escollits aleatòriament, si no «personal acreditat per la Generalitat» i caldria celebrar-lo en diumenge i votarien els majors de 18 anys.

En paral·lel, Arrufat va advertir que el Govern té «un conseller d'Interior que no està fent la feina» perquè no ha fet les modificacions perquè el seu departament estigui «alineat amb el procés sobiranista». Sobre això, Jané va recordar ahir que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el Govern li han «reafirmat en més d'una ocasió la plena confiança amb l'alta responsabilitat» que té i senten «plenament legitimats».



Avançament del referèndum

D'altra banda, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, va obrir ahir de nou la porta a que, tal com demanen des de la CUP, la celebració del referèndum previst per al setembre s'acabi avançant en el temps. Tot i no donar-ho per fet i recordar que hi ha un calendari «i uns compromisos» que el fixen a la tardor del 2017, Junqueras va admetre que «és possible fer-lo abans de l'estiu». A Rac1, el vicepresident també es va mostrar «content» per la decisió de la CUP de donar el seu vistiplau als pressupostos, «una passa important i decisiva» en el procés d'independència i cap al referèndum.

Per la seva part, el PSC va considerar que «tant és» si el referèndum es fa al setembre o s'acaba avançant, ja que serà «il·legal» i «sense recorregut». El secretari d'Organització dels socialistes catalans, Salvador Illa, va considerar que la consulta plantejada no es pot fer «sense saltar-se la llei»i, per tant, tornarà a situar la política catalana en l'escenari del 9-N.

També el coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, va dir que si es decideix avançar el referèndum «no ens afecta perquè no tindrà cap vigència ni cap valor» perquè no se celebrarà un «referèndum legal». Albiol també va avançar que el PP emprendrà les accions polítiques i jurídiques que «estiguin a les nostres mans» per evitar l'aprovació dels comptes i va oferir a C's els diputats populars per sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.

Des de Ciutadans, Inés Arrimadas va considerar «gairebé impossible» que Puigdemont esgoti la legislatura malgrat el «sí» de la CUP als pressupostos.