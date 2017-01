Mas creu que el referèndum es podria fer ´entorn de l´estiu´ i descarta el mes d´agost

L´expresident de la Generalitat i president del PDeCAT, Artur Mas, ha afirmat que el referèndum es farà com a màxim el setembre, per tant, que es podria fer abans. "Entorn de l´estiu. No serà ara al febrer ni al març. O al setembre o abans, a l´agost no es pot fer, vostès mateixos", ha afirmat en una entrevista a Onda Cero.

Mas ha defensat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tindrà facultats de convocar el referèndum quan el Parlament doni cobertura legal i ha augurat que l´Estat no es quedarà quiet i que es produirà un "xoc de legitimitats i legalitats". Aquest dimarts, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va assegurar que és "possible" avançar el referèndum.