Homs denuncia Rajoy a la Fiscalia per «desobeir» sentències del TC

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs, va presentar ahir una denúncia davant la Fiscalia per demanar-li que es querelli contra el president del Govern, Mariano Rajoy, per la seva presumpta desobediència respecte a sentències del Tribunal Constitucional (TC). En roda de premsa, Homs va assegurar que l'objectiu és instar la Fiscalia a actuar contra Rajoy «amb els mateixos arguments que usa per querellar-se contra polítics catalans».

«Serà la prova del cotó de si ens jutgen per persecució de les idees polítiques o d'acord amb fonaments de dret», va remarcar. La denúncia d'Homs és en concret pel conflicte de competències per la concessió de subvencions a càrrec de l'IRPF, també conegut com el cas del 0,7%, sobre el qual «ja hi ha 10 sentències» del TC que considera que l'Estat ha desobeït.

Homs, encausat per la consulta sobiranista del 9-N, va afirmar que no volia arribar a aquest «punt», però va culpar el Govern central de la «judicialització de la política». «Estem en un acte de legítima defensa», va afirmar l'exconseller, que va dir que «tothom té dret a defensar-se, si és necessari usant els seus arguments -els de la Fiscalia- com si es tractés d'un mirall». «Veurem la reacció de la Fiscalia, no podran mirar cap a un altre lloc, hauran d'atendre aquesta denúncia», va assegurar el diputat, a l'espera de conèixer si accepta la seva petició. Homs no va revelar quins passos farà si la Fiscalia rebutja la seva denúncia.