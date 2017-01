El PP acusa el Govern de pràctiques «xenòfobes» i «totalitàries»

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va acusar la Generalitat d'estar atemptant contra els drets individuals dels catalans i va suggerir que les seves pràctiques són «totalitàries» i «xenòfobes». Casado va subratllar que el Govern ha de donar explicacions sobre les «informacions escandaloses» al voltant de les dades fiscals dels catalans que suposadament tindria la Generalitat arran de les paraules de l'exsenador Santi Vidal, el qual ahir va formalitzar la renúncia al seu escó.

Els fets coneguts, va dir Casado, són «prou greus» com perquè «es doni completa resposta al Parlament» com ha demanat el PPC.

Per la seva part, Inés Arrimadas es va estrenar com a portaveu estatal de C's en una roda de premsa on va recordar que C's ja ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de diversos consellers pel suposat «ús de dades confidencials o espionatge» i, en el cas que no donin «explicacions creïbles», Ciutadans no descarta demanar la creació d'una comissió d'investigació al Parlament català.

A banda, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va dir que el partit «desconeixia» que Vidal parlava de suposades il·legalitats del Govern en conferències sobre el procés on buscava «entusiasmar» la gent, sense «mala fe». També el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va dir que Vidal «s'ha explicat malament però assumeix la responsabilitat; altres amb coses pitjors no han dimitit».