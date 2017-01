El procés podria fracturar Europa el 2017, segons un article del «The New York Times»

El prestigiós diari nord-americà The New York Times ha situat el procés independentista de Catalunya en un llistat de set temes o esdeveniments que cal tenir en compte per aquest 2017 i que són «potencialment pertorbadors» i que podrien «aprofundir en la fractura de la Unió Europea.

L'article «Les qüestions que podrien reestructurar una preocupada Europa el 2017» es fa cinc preguntes sobre cinc temes i dona una explicació. En el cas català, hi dedica només un paràgraf i es pregunta: «Catalunya sortirà d'Espanya?». En el text, diu que el «parlament regional» de Catalunya, una «regió semiautònoma d'Espanya» va «votar al novembre del 2015 per iniciar un procés per aconseguir la independència el 2017» que «el govern espanyol s'ha compromès a bloquejar». «Però els secessionistes -afegeix- impulsat pel referèndum del Brexit, diuen que l'impuls dels moviments nacionalistes a Europa està del seu costat. Si tindran èxit, segueix sent poc clar», conclou.

La resta de preguntes de l'article són: «El Brexit causarà inestabilitat?; Turquia girarà l'esquena a Europa; Grècia pot trobar alleujament?; Poden els bancs italians no enfonsar-se?; Els EUA estaran amb Europa?; i Els nacionalistes triomfaran en un altre lloc?».