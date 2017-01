Vols posar nom a dos ossets de la Vall d´Aran?

L'entitat ecologia Depana busca noms per a dos ossets de la Vall d'Aran.

Ambdós óssos bru van ser localitzats la primavera passada per l'equip de seguiment de l'ós bru d'aquesta associació i finalment, fruit de la seva feina, asesguren que des de l'ens podran decidir els noms de les dues cries.

Per això, volen compartir la decisió amb els seus socis i seguidors i en un post a Facebook expliquen com fer-ho.

El nom que agradi més, serà l'escollit. Per al mascle proposen com a nom Tuc, Beròi, Hèr o Poi. I per a l'altre ós, del qual encara no n'han pogut determinar el gènere, les propostes són: Aran, Berèt. Liat o Pèdescauç.