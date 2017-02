La Generalitat activarà l'1 de juliol un sistema informàtic per recaptar impostos

La Generalitat activarà l´1 de juliol el sistema informàtic per recaptar tots els impostos que paguen els catalans, segons ha informat RAC1 aquest dimecres al matí. En un primer moment, el sistema, que portarà per nom ´Espriu´, s´ocuparà dels tributs propis i cedits de la Generalitat, començant pel de les begudes ensucrades -que s´aplicarà sobre un cens de contribuents de 400 empreses distribuïdores-; seguit de la taxa turística, el nou impost a grans superfícies, el d´actius no productius i el que gravarà els vehicles per emetre CO2. En el sistema ´Espriu´, hi han treballat diverses empreses, com IBM i T-Systems.

Segons el secretari d´Hisenda, Lluís Salvadó, el nou sistema estarà preparat per recaptar grans impostos, a diferència de l´anterior mecanisme, anomenat ´Gaudí¡. "Està dissenyat per impostos periòdics, de grans censos de contribuents i, en definitiva, per recaptar qualsevol tipus d´impost", ha afegit Salvadó a RAC1 sobre el nou sistema, que també permetrà perseguir els qui no paguin els impostos i que ha permès recuperar 170 milions d´euros de frau fiscal en els dos últims anys.

Salvadó ha assegurat que les dades s´han anat recopilant amb desenes de fons d´informació i a partir de tributs que ja gestionen. Sobre la polèmica amb el jutge i exsenador Santi Vidal, el secretari d´Hisenda ha reiterat que l´agència catalana no té ni necessita les dades de l´agència espanyola si algun dia volgués recaptar l´IRPF, l´IVA, l´impost de societats i els impostos especials.