Indignació al Govern per uns cartells d´un corrent de la CUP que bufetegen Comín

Endavant, organització vinculada a la CUP, ha convocat per aquesta setmana una protesta de treballadors de l'Hospital del Parc Taulí a Sabadell amb dos cartells on es veu una infermera donant una bufetada al conseller Comín. La imatge ha indignat el Govern i tant el president Carles Puigdemont com la vicepresidenta Neus Munté han mostrat el seu rebuig a les imatges a través de Twitter. El conseller, Toni Comín, ha declarat a RAC1 que ''l'ideal'' seria que l'organització retirés aquests cartells perquè podria ser que ''qualsevol persona poc sensata'' se sentís ''legitimada'' a tenir ''actituds agressives''. Per Comín, precisament, les organitzacions polítiques ''no han d'emparar'' aquestes actituds.

El conseller de Salut Toni Comín, considera que amb temes de violència ''s'ha de ser molt estricte'' ja que s'ha d'evitar insinuar que la violència pugui ser ''instrument legítim'' per defensar unes idees. Per això considera que l'ideal seria que la mateixa organització retirés aquest cartell, que convoca una protesta de treballadors de l'hospital Parc Taulí a Sabadell.



Comín, en declaracions a RAC1, s'ha mostrat sorprès que justament fos Endavant, una organització vinculada a la CUP, qui publiqués aquest cartell amb un missatge en defensa de la sanitat pública, ja que considera que el grup parlamentari s'ha mostrat partidari de les seves polítiques de desprivatització. Fins ara, recorda Comín, se l'havia atacat sobretot per ''desprivatitzar massa'', des de mitjans unionistes contraris al procés i de dretes.





.@KRLS a nosaltres ens fa molta més vergonya això. No és un dibuix, és la realitat. I és culpa i responsabilitat vostra. pic.twitter.com/S3Fwy8Xj8O „ Endavant OSAN (@Endavant_OSAN) 1 de febrero de 2017



La publicació d'aquests cartells a Twitter ha indignat el Govern. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la consellera de Presidència, Neus Munté, han donat suport a Comín a través dels seus comptes de Twitter. "Quina vergonya. Tot el meu suport al conseller Comín davant d´aquest atac inacceptable. Fan un pèssim favor a la causa que diuen defensar", ha assegurat el president. Per la seva banda, Munté ha piulat: "Cap banalització de la violència. Sento vergonya i indignació amb el cartell d´Endavant". La consellera ha tancat el tuit amb el hashtag ´#aixíno´.