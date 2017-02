Indignació al Govern per uns cartells d'un corrent de la CUP que bufetegen Comín

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la consellera de presidència, Neus Munté, i més membres del Govern han deplorat que el corrent intern de la CUP Endavant hagi cridat a manifestar-se aquest dijous contra les retallades en la sanitat pública amb diversos cartells en els quals professionals sanitàries bufetegen el conseller de Salut, Toni Comín.



En un apunt a Twitter recollit per Europa Press, Puigdemont ha qualificat de vergonyosa la iniciativa i ha traslladat el seu suport a Comín davant un atac que considera inacceptable i que provoca que els membres de la CUP estiguin fent "un pèssim favor a la causa que diuen defensar".



El corrent 'cupaire' ha respost el president català amb una foto en la qual es veu el passadís d'un hospital amb pacients, i ha sentenciat: "A nosaltres ens fa molta més vergonya això. No és un dibuix, és la realitat. I la culpa i responsabilitat és vostra"





.@KRLS a nosaltres ens fa molta més vergonya això. No és un dibuix, és la realitat. I és culpa i responsabilitat vostra.



La consellera Munté també ha assegurat a Twitter que els cartells són vergonyosos i ha afegit: "Cap banalització de la violència! Sento vergonya i indignació amb el cartell d'@Endavant_OSAN #aixíno".Endavant ha replicat que la violència són les retallades que ha fet el Govern en la sanitat pública: "No us veiem tan indignats amb els passadissos plens de malalts".Per la seva banda, Romeva ha traslladat el seu suport a Comín i ha subratllat que "banalitzar la violència mai no ha servit per conduir a res. Tot al contrari".