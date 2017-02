El jutge investiga la procedència d'un «pendrive» incorporat al cas Pujol

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata investiga en una peça separada la procedència d'un pendrive incorporat per la Policia al cas Pujol amb informació que va servir a la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) per elaborar un informe incriminatori sobre Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident.

Segons fonts jurídiques, el jutge ja ha pres declaració dins d'aquesta peça a l'excap de la Udef fins a l'abril del 2016, Manuel Vázquez; a l'inspector en cap Bonifacio Díaz Sevillano, que va ser adscrit a la Direcció Adjunta Operativa (DAO), i a un altre inspector en cap del cas Pujol. En les compareixences, Vázquez va afirmar a De la Mata que Díaz li va lliurar el pendrive i aquest últim va dir en seu judicial que a ell l' hi havia donat Eugenio Pino, que va ser director adjunt operatiu (és a dir, número dos de la Policia) fins al juny de l'any passat, i que podria ser citat a declarar.

En un principi, la Policia va sostenir que aquell disc dur provenia del Jutjat d'Instrucció 14 de Barcelona, on s'investiga a l'agència de detectius Método 3, però el jutge no va donar credibilitat a les explicacions i va obrir, a final del 2016, una peça separada, el caràcter secret de la qual ja s'ha aixecat.

A partir d'aquest pendrive, l'agent de la udef encarregat del cas Pujol (fins fa unes quantes setmanes només un policia portava el cas, segons les fonts) va elaborar l'octubre passat un informe, publicat per ABC, en el qual afirma que des que la justícia l'investiga el més gran dels Pujol i la seva parella han sostret 4,4 milions d'euros a la justícia. Ara, el jutge intenta descobrir si l'origen de les dades usades per a aquest informe és legal, ja que, d'altra manera, es podria produir la nul·litat de part del cas Pujol.

El diari El Mundo publicava ahir part dels interrogatoris practicats pel jutge i la fiscal del cas. Es queixen durament per la falta de claredat de les explicacions dels policies. «Tot és difús», lamenta la fiscal Belén Suárez, qui pregunta sense obtenir resposta: «Per què ningú ens pot dir on és aquesta informació? Per què no està incorporada a la base de dades que fan servir vostès?», insisteix.

Els dubtes del jutge i de la fiscal mantenen part de la informació subministrada per la Policia fora de la causa, en què no obren les notes de les quals va informar El Mundo en les quals s'acusa el CNI de protegir Jordi Pujol a canvi del seu silenci sobre els diners que el rei Joan Carles tindria a Suïssa.

Precisament, la Direcció General de la Policia va obrir la setmana passada una investigació interna després que un comissari fos gravat parlant d'un suposat pla de xantatge a la Corona i al CNI per part de determinats policies.