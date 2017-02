JxSí i la CUP eviten que Puigdemont comparegui pel cas Santi Vidal

La majoria de Junts pel Sí i la CUP a la Junta de Portaveus del Parlament va tombar la sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la cambra catalana per donar explicacions sobre les recents afirmacions de l'exjutge i exsenador d'ERC, Santi Vidal.

Ciutadans va registrar la setmana passada la petició de compareixença de Puigdemont al Parlament per aquests fets, i ahir aquest grup va portar a la Junta de Portaveus una proposta per incloure-la en l'ordre del dia del ple de la setmana que ve, que se celebrarà els dies 8 i 9 de febrer.

Malgrat comptar amb el suport del PSC, Catalunya Sí Que Es Pot i el PPC, la sol·licitud de compareixença del president formulada per Ciutadans va ser rebutjada gràcies a la majoria independentista a la Junta de Portaveus, segons van explicar fonts parlamentàries.

D'acord amb aquestes fonts, Junts pel Sí va argumentar que el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, té programada una compareixença a la Comissió d'Assumptes Institucionals (CAI) el pròxim dia 15 de febrer per presentar un informe econòmic, de manera que els grups de l'oposició poden formular allà les seves preguntes.

Un argument que no convenç a l'oposició del Parlament, ja que consideren que es tracta d'una compareixença «encoberta» en la mesura en què Junqueras acudeix a la CAI per qüestions econòmiques i no pel cas Santi Vidal en concret.

El portaveu parlamentari de CSQP, Joan Coscubiela, veu «inconcebible» l'actitud del Govern davant del cas Vidal, «intentant amagar el cap sota l'ala». Per la coalició d'esquerres, l'executiu català «fuig d'estudi» i per això consideren «desitjable i exigible» la compareixença almenys d'Oriol Junqueras, com a responsable de l'organització del referèndum, del departament d'Economia i com a líder d'ERC.

De la seva banda, el PPC manté la seva petició de celebrar un ple monogràfic extraordinari després de les afirmacions de l'exjutge, si bé per forçar-lo es requereix el suport d'una quarta part dels diputats de la cambra.

Els socialistes per ara posen per davant la seva sol·licitud presentada de compareixences de cinc consellers i del mateix Santi Vidal, a més que donaran suport a totes les peticions de compareixences dels altres grups de l'oposició.

Per últim, des de Ciutadans reclamen que si el Govern no aclareix en seu parlamentària les afirmacions de Santi Vidal, entre elles que el Govern disposa «il·legalment» de les dades fiscals dels catalans, el seu grup proposarà la creació d'una comissió d'investigació.



«Un espectacle lamentable»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, també es va postular sobre el cas Vidal assegurant que no hi ha cap via legal perquè la Generalitat accedeixi a les dades fiscals dels catalans. El president espanyol va recordar que la Fiscalia ja ha obert una investigació sobre les manifestacions de l'exjutge Santiago Vidal i va apuntar que «espera que l'afirmació de la Generalitat desmentint a l'exsenador d'ERC sigui certa».

«No tinc perquè posar-ho en tela de judici, però crec que a la política espanyola necessitem una mica de mesura, sensatesa i sentit comú, perquè aquest espectacle que hem vist és certament lamentable», va concloure.