Les infermeres lamenten que s´identifiqui el cartell d´Endavant amb el col·lectiu

El Col·legi d´Infermeres i Infermers de Barcelona ha lamentat aquest dimecres que en el cartell d´Endavant per convocar una protesta dels treballadors al Parc Taulí s´identifiqui la dona que pega el conseller de Salut, Toni Comín, amb aquest col·lectiu sanitari i ha assegurat que "sempre" han rebutjat "qualsevol tipus de violència, sigui oral, escrita o a través de cartells dibuixats", segons ha comentat la vicepresidenta de l´entitat, Glòria Jódar en declaracions a l´ACN. Jódar s´ha preguntat per què una dona amb bata blanca s´ha hagut de relacionar amb una infermera i ha assegurat que el col·legi està treballant amb el Departament de Salut per millorar aspectes relacionats amb l´atenció a urgències, atenció primària i plantes hospitalàries a través d´una actitud "dialogant, positiva i d´apropament" malgrat que "en moltes ocasions amb discrepàncies".

En aquest sentit, Jódar ha recordat que el col·lectiu fa temps que reclama millorar aspectes del sistema de salut que "millorarien molt si es tinguessin en compte les infermeres", a més de posar de manifest els problemes d´urgències en els hospitals i la baixa ràtio de professionals de Catalunya respecte Europa o l´Estat. "Volem continuar reivindicant però no així", ha sentenciat.

La vicepresidenta del Col·legi d'infermeres i Infermers ha assenyalat també que el cartell és "l´antítesi de la nostra filosofia i la nostra formació acadèmica, que no és està relacionada en tenir cura dels altres".

D´altra banda, per Jódar, el problema dels col·lapses a urgències no és exclusiu de l´Hospital Parc Taulí de Sabadell i, per això, ha comentat que cal fer un abordatge del problema i, per exemple, plantejar-se per què tants ciutadans van a l´hospital per dolències que es podrien tractar els CAP o CUAP.

La imatge del cartell d´Endavant ha indignat el Govern i tant el president Carles Puigdemont com la vicepresidenta Neus Munté han mostrat el seu rebuig a les imatges a través de Twitter. El conseller, Toni Comín, ha declarat a RAC1 que ''l'ideal'' seria que l'organització retirés aquests cartells perquè podria ser que ''qualsevol persona poc sensata'' se sentís ''legitimada'' a tenir ''actituds agressives''. Per Comín, precisament, les organitzacions polítiques ''no han d'emparar'' aquestes actituds.

