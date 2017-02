L'estat estudia com impedir el referèndum: precintar col·legis i intervenir Ensenyament

El secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, ha garantit avui que el Govern central no permetrà que se celebri un referèndum il·legal a Catalunya i ha subratllat que prendrà les mesures "proporcionals" als passos que vagin donant els independentistes.

Bermúdez de Castro ha exposat la posició del Govern central després de la reunió que han mantingut la vicepresidenta de l'Executiu, Soraya Sáenz de Santamaría, i la portaveu de l'Executiva Nacional de Ciutadans, Inés Arrimadas.

Aixó doncs, el govern espanyol assegura que la hipotètica convocatòria del referèndum a Catalunya obtindrà en aquesta ocasió una resposta diferent que la que va donar a la consulta del 9-N, quan l'executiu es va limitar a portar el cas al Tribunal Constitucional (TC) i va deixar en mans de la Fiscalia l'inici de causes penals.

Intervenir les competències en Educació



Segons fonts de La Moncloa, en aquesta ocasió –a més de recórrer al TC- té preparades mesures coercitives per impedir que el referèndum es dugui a terme. Entre altres, la possibilitat d'intervenció de les competències en Educació per impedir que els centes escolars puguin acollir la consulta.

Segons aquestes fonts, participarien d'aquestes actuacions diversos ministeris que s'emmarcarien –destaquen- en el compliment de la Llei i que respondrien a criteris de proporcionalitat.

Aplicar l'article 155



Fonts del PP recorden que són mesures que ja contempla la llei i que sempre han estat a disposició de l'executiu espanyol. Entre aquestes la possibilitat d'aplicar l'article 155, que caldria activar en el cas d'intervenir alguna de les competències de la Generalitat.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha qualificat de "complicada" la relació amb els dirigents independentistes, i tan ell com els seus ministres han apuntat aquest dimecres a un enduriment del to amb la Generalitat.

Malgrat que fonts de l'executiu espanyol mantenen que l'operació diàleg segueix viva, el govern de Rajoy ha endurit substancialment el discurs respecte a la Generalitat aquest dimecres, coincidint també amb les editorials de diversos mitjans reclamant més contundència.

Trobada Puigdemont-Rajoy, no abans del 12 de febrer



Fonts del PP apunten –tal com ha avançat TV3- que no tenen previst que la reunió entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, tingui lloc de manera imminent, en el que s'interpreta que podria situar la trobada més enllà del Congrés que el PP celebra els dies 10, 11 i 12 de febrer.

De fons les manifestacions del jutge Vidal –que va suscitar acusacions de xenofòbia per part del vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado- i la possibilitat que el govern de la Generalitat i les forces independentistes acordin accelerar el procés i situar el referèndum abans de l'estiu, fet que deixaria l'executiu espanyol amb el pas canviat mentre ofereix diàleg.

Després de les acusacions de xenofòbia per part de Casado i l'advertència per part del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, d'un avançament del referèndum en resposta a la possible inhabilitació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, diversos mitjans espanyols –entre ells El Mundo- han demanat als seus editorials més contundència contra el sobiranisme.

Sáenz de Santamaría titlla el discurs dels independentistes d'«absolutista»



És el missatge que ha transmès la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en un cara a cara amb el portaveu d'ERC, Joan Tardà, durant la sessió de control al Congrés dels Diputats. Sáenz de Santamaría ha acusat els independentistes d'utilitzar un discurs "absolutista" i "vulnerar els drets individuals" de les persones.

Pocs minuts després, en declaracions als passadissos del Congrés, Mariano Rajoy ha admès que la relació amb els dirigents catalans és "complicada" i ha advertit que en la mesura que el referèndum és il·legal "no es pot celebrar".

També en conversa amb els periodistes el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha assenyalat que els dirigents independentistes "ja saben el que els pot passar si convoquen referèndums il·legals".

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, no ha descartat ja una resposta contundent per part de l'executiu espanyol si la Generalitat acaba convocant el referèndum. El ministre ha advertit que cal respectar la llei i la Constitució. "Ja ens encarregarem que sigui així", ha sentenciat.