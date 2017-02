La CUP veu en l´operatiu una «bufetada» al procés perquè ha de ser impecable

La líder de la CUP Capgirem Barcelona, Maria José Lecha, ha deplorat que la recerca sobre el presumpte finançament irregular de l'antiga CDC mitjançant organismes públics representa una "tremenda bufetada" al procés independentista, perquè defensa que ha de ser impecable.

Preguntada en roda de premsa per si el fet que l'operació s'hagi llançat aquest dijous respon a un intent del Govern central per frenar el procés independentista, ha sostingut: "Encara que sigui fa tres dies o d'aquí a un mes, no s'ha d'obviar que són fets per presumptes adjudicacions irregulars".

Atès que la recerca afecta l'empresa municipal de Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa), Lecha ha instat l'Ajuntament al fet que, si les recerques confirmen irregularitats, es presenti com a acusació, perquè "és una cosa que afecta directament" el consistori.

"Plantegem que l'Ajuntament actuï en conseqüència. Si no, des de la CUP ens estem plantejant presentar-nos com a acusació", ha advertit la líder del grup municipal, que ha afirmat que són fets greus que paguen els ciutadans amb diners públics.

Lecha també ha dit que sempre està "clara la presumpció d'innocència" davant la recerca, en la qual s'han fet escorcolls en els quals estaven presents l'exdirigent de CDC Francesc Sánchez i l'extinent d'alcalde durant l'anterior mandat de CiU Antoni Vives, segons fonts de l'operació.

Sobre Vives, Lecha ha ressaltat: "La seva ombra és molt llarga, perquè també està relacionat amb la investigació a Barcelona Regional" (BR), que duu a terme la Fiscalia sobre dos contractes pels quals presumptament es van malversar cabals públics.

Ha destacat que la recerca inclou també presumptes irregularitats en el túnel de la plaça de les Glòries, sobre el qual el seu grup municipal va demanar a l'octubre una auditoria sobre les obres, en les quals hi ha un retard i un sobrecost, ha recordat Lecha.