La Guàrdia Civil escorcolla la seu de Rubau Tarrés a Girona

La Guàrdia Civil ha escorcollat les oficines que la constructora Rubau Tarrés SAU té a Girona i a La Tallada d'Empordà en el marc de l'operació dirigida pel jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell contra el presumpte finançament irregular de l'antiga CDC. Els agents han arribat a primera hora del matí a la seu de l'empresa del carrer Sarrià de Ter número 28 de Girona. El registre s'ha allargat fins poc abans de les tres de la tarda. Mentre ha durat l'escorcoll, la Guàrdia Civil ha detingut el director general de la constructora, Ramon Anglada. Un cop han acabat, Anglada, el seu advocat i agents de la Guàrdia Civil s'han traslladat fins a les oficines que Rubau Tarrés té a la Tallada d'Empordà.

A primera hora del matí, la Guàrdia Civil ha arribat a les oficines que la constructora Rubau Tarrés té a Girona. Ha estat després de patir una confusió perquè, segons fonts d'una empresa gironina amb nom semblant, Construccions Rubau, uns agents han anat aquest matí a les oficines que tenen a Barcelona. Quan s'han adonat de l'error han marxat poca estona després.

El registre de Rubau Tarrés a Girona s'ha allargat fins a les tres de la tarda. Durant aquestes hores, els agents han recopilat informació relacionada amb la investigació que dirigeix el Jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell. Durant l'escorcoll, la Guàrdia Civil ha detingut el director general de la constructora, Ramon Anglada.

Al llarg del registre, ha anat fins a la seu de Girona l'advocat Carles Monguilod, que ha assegurat que encara no tenen detalls de la investigació perquè el cas es troba sota secret de sumari. "No sabem quina informació busquen", ha afirmat.

Quan la Guàrdia Civil ha acabat de fer l'entrada i registre a la seu de Girona, Anglada, acompanyat de l'advocat Jordi Corominas i agents de la Guàrdia Civil han pujat a un vehicle i han anat fins a La Tallada d'Empordà, on Rubau Tarrés té unes altres oficines i el domicili social.

No és el primer cop que l'empresa Rubau Tarrés està en el punt de mira de la justícia. El febrer passat, l'Audiència de Barcelona va condemnar el president de la constructora, Josep Rubau, i el membre del consell d'administració, Joan Mozo, per un delicte de suborn.

Segons ells mateixos van reconèixer, van pagar 35.000 euros a l'exgerent de carreteres de l'antiga Gisa (ara Infraestructures.cat), Jordi Vergé, a canvi d'afavorir l'empresa constructora en l'adjudicació d'obra pública. Entre els anys 2005 i el 2011 Gisa va adjudicar fins a vuit obres per un valor de més de 70,9 milions d'euros (MEUR) a l'empresa Rubau Tarrés.

Fiscalia anticorrupció i defenses van arribar a un acord perquè els acusats van admetre els fets. A Josep Rubau el van condemnar a pagar una multa de 33.750 euros, a Joan Mozo de 10.125 i a Jord Vergé de 16.875. Així, van evitar un judici amb jurat popular.

Tercera detenció de Josep Manel Bassols

En l'operatiu, la Guàrdia Civil també ha detingut l'exalcalde d'Anglès, Josep Manel Bassols. És la tercera vegada que el detenen en els darrers dos anys per casos relacionats amb la corrupció. La primera va tenir lloc l'octubre de 2015, quan en el marc de l'operació Petrum, els investigadors el van relacionar amb la constructora Oproler, que estava investigada en el cas 3%.

El segon arrest es va produir el juliol de 2016, en el marc de l'operació Termyca, la qual pivotava entorn l'empresa Efial Consultoría, una petita empresa amb seu a Barcelona que desde 2007 treballava per administracions públiques i que desde el cas de Torredembarra està investigada.

Segons han confirmat fonts properes a la investigació, en total es preveu la detenció d´una quinzena de persones i una vintena d´escorcolls. En l´operació, s´investiga la licitació d´obra pública a altres empreses, que a canvi feien donacions a fundacions satèl·lit de l´antiga CDC i que presumptament servien per finançar el partit. L´operació es troba sota secret de sumar i està dirigida pel Jutjat d´Instrucció número 1 del Vendrell, el mateix que investiga la causa del 3%.

Sànchez va ser coordinador de règim intern de l´última etapa de CDC i l´home que va portar el partit de manera provisional fins al congrés del juliol, quan va néixer el PDeCAT. Sànchez és advocat i va exercir de portaveu del partit en el cas del presumpte finançament irregular de CDC.

Fonts del Port de Barcelona han explicat a l´ACN que la Guàrdia Civil està fent un registre a les oficines i que el president, Sixta Cambra, està presenciant l´actuació de la policia i col·laborant amb l´operació. Segons aquestes mateixes fonts, la Guàrdia Civil no li ha comunicat la detenció i consideren que es tracta d´una "formalitat tècnica".

Antoni Vives ha estat regidor de l´Ajuntament de Barcelona des del 2007 fins al 2015 acompanyant Xavier Trias. Durant la seva etapa de tinent d´alcalde d´hàbitat urbà va presidir l´agència metropolitana de Barcelona Regional. Aquest gener la fiscalia va presentar una querella per dues suposades contractacions irregulars de l´empresa pública quan estava presidida per Vives.

Un altre dels detinguts és el director general de Barcelona d´infraestructures (BIMSA), Àngel Sánchez.

Fonts judicials han afegit que els escorcolls s´estan practicant en dotze municipis, concretament Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, l´Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga i Majadahonda. Un d´ells ha estat a la seu de la constructora Comsa, situada al carrer Numància número 1 de Barcelona.

El Jutjat d´instrucció número 1 del Vendrell manté obertes diverses peces derivades del cas Torredembarra, una de les quals les comissions del 3% a canvi d´adjudicació d´obra pública per finançar l´antiga CDC i que va comportar detencions com la de l´extresorer de la formació Andreu Viloca. El passat 2015, el que va començar amb una investigació contra l'alcalde de Torredembarra va acabar amb dos escorcolls a la seu central de CDC i a la Fundació CatDem pel suposat finançament irregular del partit a través de comissions del 3% per adjudicació d'obra pública.

A finals de juliol del mateix any l'operació 'Petrum' de la Guàrdia Civil es va centrar en l'empresa Teyco, de la família Sumarroca, molt vinculada a CDC. A finals d'agost, en plena precampanya electoral pel 27-S, la Guàrdia Civil va entrar a diversos ajuntaments, a la seu dels convergents al carrer Còrsega de Barcelona i a les dependències de la CatDem. Es van escorcollar els despatxos del seu tresorer, Andreu Viloca. A finals d'octubre els agents van tornar a entrar a la seu de CDC, a l'empresa pública Infraestructures.cat i a diverses empreses adjudicatàries, i es va detenir Viloca, Antoni Rosell, director general de l'empresa pública, i altres empresaris.

Una altra de les peces que investiga el mateix jutjat hi ha suposades alteracions en unes oposicions en què hi estaria implicada la consultora Effial, mentre que d´altres encara es troben sota secret de sumari.