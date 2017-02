El president de CDC atribueix l'operació a la mobilització pel judici de Mas

El president de CDC, Jacint Borràs, ha atribuït l'operació policial de la Guàrdia Civil d'aquest dijous contra el presumpte finançament irregular del partit a la mobilització ciutadana prevista per dilluns en suport a Artur Mas, que ha de declarar davant del TSJC per l'organització del 9-N. En una atenció als mitjans, un dels fundadors de Convergència s'ha mostrat convençut que les detencions de part de la cúpula convergent responen a una operació "programada" de l'Estat a la concentració. Davant d'això, ha animat a participar-hi per donar escalf als que "defensen la democràcia i la llibertat". Així mateix, ha assegurat que les institucions espanyoles busquen "desprestigiar" el PDeCAT, el partit sorgit de l'antiga CDC.

El màxim representant de CDC no ha dubtat a vincular l'operatiu policial d'aquest dijous amb la concentració de dilluns en suport de Mas. "És una operació programada de l'Estat. Cada vegada que hi ha un esdeveniment que sembla que els pot perjudicar, van traient coses d'aquestes", ha argumentat. "Crec que fan una mica tard i tot, podrien haver-ho fet dilluns, perquè haurien tingut més temps per recrear-se amb notícies contradictòries", ha afegit.

En aquesta línia, ha afirmat que ja no els "estranya res" provinent d'un Estat governat per un partit que "ja no pot fer més brutícies" -en al·lusió al PP- i que asseu a la banqueta dels acusats aquells que promouen la "llibertat i la democràcia" –en referència a Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega i Francesc Homs- mentre que premia l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i l'excap de l'Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso, presumptament conxorxats en l'anomenada 'Operació Catalunya'.

Per tot això, Borràs ha animat la ciutadania a participar de la mobilització de dilluns davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. "Espero que la reacció del poble de Catalunya sigui la que ha de ser: posar-se al costat dels que estan per la llibertat i la democràcia, i no d'una democràcia encotillada com la de l'Estat. Hem de ser més solidaris que mai amb els que estan pagant les conseqüències d'una decisió", ha afirmat.

El que fou un dels fundadors de CDC s'ha mostrat convençut que les detencions i els registres policials d'aquest dijous responen a la voluntat de "desprestigiar" l'entorn de Convergència i el seu partit hereu, el PDeCAT. "Clar que ens perjudica", ha admès.

Borràs ha fet aquestes declaracions als mitjans després d'haver passat part del matí a la seu nacional del Partit Demòcrata Europeu Català, on ha assegurat que regna la "tranquil·litat". "Hi ha un ambient normal i tothom està molt tranquil", ha explicat. Cap dirigent del PDeCAT ha volgut fer declaracions per valorar l'operatiu de la Guàrdia Civil.