Rajoy preveu precintar col·legis i controlar Ensenyament per impedir el referèndum

El Govern espanyol assegura que la hipotètica convocatòria del referèndum a Catalunya obtindrà en aquesta ocasió una resposta diferent que la que va donar a la consulta del 9-N, quan es va limitar a portar el cas al Constitucional (TC) i va deixar en mans de la Fiscalia l´inici de causes penals. Segons fonts de La Moncloa, a més de recórrer al TC, tenen preparades mesures coercitives per impedir un referèndum. Entre altres, la possibilitat d´intervenció de les competències en Educació o precintar col·legis per impedir la col·locació d´urnes als centres.

Segons les fonts, participarien de les actuacions diversos ministeris que s´emmarcarien –van destacar- en el compliment de la Llei i respondrien a criteris de proporcionalitat. Fonts del PP van recordar que són mesures que té en compte la llei i que sempre han estat a disposició de l´Executiu. Entre aquestes, la possibilitat d´aplicar l´article 155, que caldria activar en el cas d´intervenir alguna de les competències de la Generalitat.

Tot i que fonts de l´executiu espanyol van mantenir que l´operació diàleg segueix viva, el govern de Mariano Rajoy va endurir ahir el discurs respecte a la Generalitat. Fonts del PP van apuntar que no tenen previst que la reunió entre el president Carles Puigdemont i el president Rajoy tingui lloc d´una manera imminent.

L´Estat va reiterar ahir que no és possible celebrar el referèndum. Rajoy, en declaracions als periodistes al Congrés, va considerar «absurd» que els dirigents polítics independentistes diguin que se celebrarà. Per la seva banda, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va subratllar que tothom ha de tenir molt clar que ningú pot actuar sense respectar les lleis i la Constitució, «i ens encarregarem que així sigui», va assegurar. I la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, en resposta a una pregunta del portaveu d´ERC, Joan Tardà al Congrés, va esgrimir la Constitució davant del referèndum «il·legal» i va dir que aquest text empara la democràcia i «posa fre als abusos dels governants». El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va afirmar que si s´intenta celebrar la consulta, el Govern espanyol prendrà mesures per defensar el «sistema constitucional» i «ja saben el que a alguns els pot passar si convoquen referèndums il·legals».

A última hora, el secretari d´Estat d´Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, va confirmar que per «cada pas» que faci la Generalitat per fer realitat el referèndum, l´Estat en farà «un altre» per «fer complir la llei». Segons ell, ara per ara el Govern espanyol no està en disposició de detallar les mesures, perquè «no sabem què faran» (els independentistes) però l´Estat «serà proporcional sempre a les mesures que prenguin ells». «No li puc dir si recuperarem unes competències sense saber què faran ells», va insistir sense descartar tampoc que l´executiu central pugui aplicar la «Llei de seguretat nacional» per prendre el control dels Mossos. En tot cas, Bermúdez es va mostrar convençut que abans d´arribar a aquest punt la Generalitat desistirà de convocar el referèndum.



«La democràcia no es pot precintar»

Puigdemont va reaccionar ahir assegurant que «la democràcia no es pot precintar, ni deixarem que es precinti». El portaveu d´En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, i el de Podem, Íñigo Errejón, van criticar el suposat pla «no construeix res» i és una «amenaça», una «fanfarronada». Des de la CUP, les amenaces de l´Estat són «previsibles i lamentables» i «proporcionals a la manca de democràcia». Per al PDeCAT, el diàleg del Govern central «no és franc si pretén precintar col·legis». Des de C´s, van esperar que no s´hagin de prendre mesures «extremes».