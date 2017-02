Una veïna de Badalona denuncia Fàtima Taleb i l'acusa de mentir

La noia que presumptament va insultar la regidora de Badalona Fàtima Taleb amb comentaris racistes el 30 de gener va dir ahir que «mai» li va dir «mora de merda» i que no es considera «racista». La jove, Yurena, va anunciar a RAC1 que ha denunciat Taleb perquè el que diu la regidora «no és cert» i se sent «ofesa per tot el que s'està dient» d'ella. «No tinc cap filiació política -va reconèixer la jove- i vaig votar el partit de Taleb» perquè «no volia que Xavier Garcia Albiol estigués en el govern». Yurena no va negar que la insultés per una discussió de trànsit però que mai amb comentaris racistes.