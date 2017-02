CDC hi veu una «operació programada» per desinflar la mobilització sobiranista

CDC hi veu una «operació programada» per desinflar la mobilització sobiranista

Jacint Borràs, qui va ser màxim responsable de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), va denunciar ahir una «operació programada» per l'Estat per desinflar la mobilització que es prepara per donar escalf a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel judici del 9-N. En declaracions als mitjans, Borràs va donar per fet que poden repetir-se operacions policials com la d'ahir «cada cop que hi hagi un esdeveniment que els sembla que els pot perjudicar». Segons Borràs, que va ser un dels fundadors de CDC i pare de la consellera de Governació, rere aquesta operació hi ha el PP, al qual va acusar de desplegar el seu joc «brut», per la qual cosa va demanar als catalans que donin suport als qui aposten per «la llibertat i la democràcia».

En el mateix sentit es va expressar la seva filla i actual consellera de Governació, Meritxell Borràs, que va qualificar l'operació de la Guàrdia Civil d' «acció mediàtica» vinculada al judici del 9-N que ha de començar dilluns vinent, 6 de febrer.

Borràs, que va reconèixer haver-se assabentat de l'operació pels mitjans de comunicació, va afirmar que a pocs dies de judici pel 9-N «ens trobem allò que ja ens hem trobat en altres ocasions, que apareix la Guàrdia Civil amb la premsa al darrere».

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Jordi Jané, va explicar que la Guàrdia Civil no ha informat els Mossos d'Esquadra que emprenia l'operació per presumpte finançament irregular a l'antiga CDC fins que ja estava en marxa. «Se'ns ha comunicat quan l'operació ha s'havia iniciat i ja havia aparegut a diversos mitjans digitals», es va queixar el responsable d'Interior.

En declaracions als mitjans, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, també va manifestar la seva convicció que actuacions com aquesta «generen operacions mediàtiques que, per mil històries, tenen clara intencionalitat política». «El que passa no és casual, ens passa contínuament», va dir Trias, que va recordar que abans de les eleccions autonòmiques i les municipals també van aparèixer acusacions de corrupció contra Artur Mas i contra ell, el que «demostra que tenim una democràcia de baix nivell».



Zoido nega les acusacions

Al seu torn, el Govern espanyol va voler desvincular l'operació de la Guàrdia Civil del procés. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va negar que l'operatiu de la Guàrdia Civil estigui relacionat amb el procés sobiranista i la proximitat del judici pel cas de la consulta del 9-N. «El moment en què es desencadenen les operacions no depèn del que vol la Guàrdia Civil o la policia», va afirmar en declaracions a la Cadena Ser per després de recordar que les actuacions d'aquest dijous amb relació al suposat finançament irregular de CDC s'estan produint a instàncies judicials i no de la Guàrdia Civil.

A més, va afegir que aquesta és la quarta vegada que es realitza una operació d'aquestes característiques pel cas del 3%.