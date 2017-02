Mas denuncia un «muntatge» de la Fiscalia per «fer mal» abans del judici del 9-N

L'expresident català i exlíder de CDC Artur Mas ha denunciat aquest divendres un "muntatge escandalós" de la Fiscalia en les detencions d'aquest dijous, que són per a "fer mal" abans del judici del 9-N, i ha posat la "mà al foc" pels excàrrecs convergents arrestats.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Mas ha criticat així la investigació de la Fiscalia Anticorrupció per la qual la Guàrdia Civil va detenir aquest dijous, entre d'altres, l'extresorer de Convergència Andreu Viloca, l'extinent d'alcalde de Barcelona Antoni Vives i l'antic responsable de els serveis jurídics de CDC Francesc Sánchez. "Això passa sempre que hi ha una gran operació a Catalunya lligada al procés sobiranista", ha assenyalat Mas, que ha vinculat així aquesta operació al judici per la consulta del 9N que comença dilluns.

El líder del PDeCAT (abans CDC) ha subratllat que ell ja va haver de defensar-se de "falsedats i calúmnies gravíssimes" abans de les eleccions catalanes de 2012, el mateix que li va passar a Xavier Trias abans de les municipals amb el compte a Suïssa i que hi va haver registres a la seu del CDC abans dels últims comicis catalans de setembre de 2015. "Sempre és el mateix, la Fiscalia està darrere i amb poders plenipotenciaris", s'ha queixat Mas, que ha avançat que alguns advocats que l'assessoren "s'estan plantejat querellar-se contra la Fiscalia per la seva abús absolut de poder".

Mas, que fins l'estiu passat era president de l'extinta CDC, s'ha manifestat "plenament convençut" que es demostrarà que no hi va haver comissions il·legals en el partit, i ha assegurat que "posa la mà al foc i dóna la cara" per els exdirigents convergents detinguts.

En el cas de Viloca, ha criticat que l'hagin detingut dues vegades quan en l'anterior ja ho "van registrar tot", mentre que ha destacat que Sánchez no tenia "cap responsabilitat sobre els ingressos del partit", alhora que Vives és una " persona de valors i principis ".

Mas ha insistit que l'operació de la Guàrdia Civil és per "fer mal" a CDC perquè aquest partit i el seu successor, el PDeCAT, són els que fan més por "a aquells que viuen del" statu quo de l'Estat ". L'expresident català ha denunciat que han patit una "guerra bruta que és il·legal": "Aquí es pot muntar una operació antidemocràtica i il·legal i no passa res", ha subratllat.

Si bé ha vinculat l'operació d'ahir amb el judici del 9N, Mas no ha fet el mateix amb el cas Palau de la Música, que ha dit que cal "separar" perquè té "tot el sentit del món", ja que els principals acusats, Fèlix Millet i Jordi Montull, es "van autoinculpar"