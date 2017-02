El Govern espanyol diu que el «principal pla» amb Catalunya és que imperi la llei

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, va assegurar ahir que el «principal pla» del Govern espanyol per actuar a Catalunya consisteix a fer que «imperi la democràcia, el sentit comú i el respecte a la legalitat». Sáenz de Santamaría va fer aquestes declaracions al Congrés, després del ple, un dia després que el mateix Govern no descartés establir «mesures coercitives» a Catalunya, com precintar col·legis o prendre el control d'Ensenyament davant l'avanç de l'independentisme cap al referèndum per decidir la relació amb la resta de l'Estat.

Preguntada per si hi ha un pla definit de l'Executiu per evitar la consulta de setembre, va insistir que «el pla és sempre complir la llei i respectar els drets fonamentals dels ciutadans», així com «treballar per Catalunya». La vicepresidenta va posar l'accent en la preocupació del Govern pel fet que s'està instal·lant a Catalunya un model «molt radical» que està generant intranquil·litat en els ciutadans, sobre el seu futur i si els seus drets són respectats.

Santamaría va subratllar que ningú està per damunt de la democràcia, ni cap ciutadà per damunt dels drets d'altres i al Govern correspon «protegir-ho». «Tots som conscients que cal respectar la legalitat», va insistir la vicepresidenta, qui va recordar que els governants no poden ser de millor condició que la resta dels espanyols, «i quan es vulnera la legalitat es reposa», va afegir.

En aquest sentit, la vicepresidenta va reiterar la seva crida al «sentit comú i al diàleg» no només amb el president Govern, també amb els responsables polítics de tot Espanya amb els quals hi ha molts temes per treballar, com el finançament autonòmic.

Santamaría va insistir en la necessitat d'instar al sentit comú perquè «no convé ni dividir, ni instal·lar en la radicalitat els ciutadans de Catalunya».

Per la seva part, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va reconèixer que aplicar l'article 155 de la Constitució és una opció per impedir el referèndum. En una entrevista a TVE, el ministre va defensar que el Govern espanyol ha de tenir previstes totes les alternatives per responsabilitat i va afegir que si no ho fes seria una «imprudència i estaria fent malament la feina». Finalment, Catalá es va limitar a dir que el Govern espanyol ha estudiat «diferents alternatives» i va reivindicar que la primera obligació d'un govern és garantir que les lleis es compleixin.

En canvi, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va dir que desconeix que el Govern tingui un «pla» que implicaria al seu departament per evitar la celebració d'un referèndum. «No conec que hi hagi cap pla ara mateix previst per a res», va afirmar als passadissos del Congrés, on no obstant això sí que va remarcar que «el marc de la llei, la legalitat vigent i la divisió de poders és el que ha d'actuar» per fer front al desafiament independentista.



Reacció de la Generalitat

Des de Catalunya, la consellera de Presidència, Neus Munté, va alertar de «l'escalada dialèctica i d'accions, que ja fa temps que va començar» per part del Govern espanyol i que és «ben peculiar i ben estranya en un Estat democràtic». «Em crec les amenaces, estic convençuda que l'Operació Catalunya és un fet, és una realitat, l'Operació Precinte és real, l'única operació absolutament fictícia és l'Operació Diàleg, com s'està demostrant», va denunciar a Rac 1.

Munté va exigir al govern de Rajoy que doni «explicacions amb llum i taquígrafs sobre aquests plans per precintar col·legis i intervenir el sistema d'ensenyament». «A través dels grups que donen suport a JxSí demanarem que es donin les explicacions pertinents», va afirmar. Ahir, JxSí va demanar davant la mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals del Parlament la «compareixença immediata» de Santamaría.

Munté no va descartar que el Govern espanyol recorri a l'ús de la força. «El precinte de col·legis és ús de la força. És una obsessió malaltissa del Govern del PP en relació amb el sistema d'educació de Catalunya», va denunciar.