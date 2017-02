Homs demana que testifiquin Rajoy, el president del TC i l'exfiscal general

La defensa del diputat al Congrés i exconseller de Presidència Francesc Homs demana al Tribunal Suprem (TS) que citi a declarar com a testimonis en el seu judici pel 9-N el president del Govern, Mariano Rajoy, i Eduardo Torres-Dulce, que era fiscal general quan es va celebrar la consulta.

En el seu escrit de defensa presentat davant el TS, la lletrada d'Homs, Eva Labarta, que demana la seva absolució, argumenta que, en mantenir la consulta del 9-N després de la seva suspensió pel TC, Homs es va limitar a complir «el mandat que li havia estat exigit com a governant», convençut en tot moment que «ni ell ni ningú no infringia la legalitat penal amb la seva conducta».

Homs, que serà jutjat pel TS per ser aforat donat el seu càrrec de diputat, al·lega a més que el TC va suspendre la consulta amb un escrit «genèric i inconcret», cosa que va obligar el Govern català a «prendre decisions imperiosament optant per les que li imposaven els mandats i compromisos adquirits com a govern».

Entre la llista de testimonis que Homs proposa que declarin en el seu judici, hi figuren Mariano Rajoy i el ministre de Justícia, Rafael Catalá -que també van ser proposats per la defensa de l'expresident català Artur Mas per al judici del 9N encara que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) els va vetar- i l'exfiscal general Eduardo Torres Dulce.



«Diferent tracte» del TC pel 9-N

Ahir, Homs va explicar que demana que el president del TC testifiqui perquè aclareixi per quins motius el Tribunal Constitucional es va reunir de forma extraordinària per resoldre amb urgència el recurs que el Govern va presentar contra la consulta i, en canvi, va tardar setmanes a pronunciar-se sobre la impugnació que va fer la Generalitat de Catalunya a la suspensió de la consulta del 9-N.

Sobre Rajoy i Catalá, vol que expliquin les «molt eloqüents» declaracions que van fer sobre el 9-N, de les quals «era molt difícil inferir que amb la consulta s'hagués comès un delicte», ja que deien que no era «rellevant ni vinculant».