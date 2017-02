Juristes catalans veuen «il·lícita» qualsevol postura «unilateral»

Una trentena de juristes catalans han subscrit un manifest en el qual avisen que qualsevol postura «unilateral o maximalista» no tindrà cabuda dins del marc de construcció europea, i indiquen que qualsevol intent de transgredir les lleis vigents serà «il·lícit» a més d'il·legal. Entre els signants destaquen l'exvicepresident del Tribunal Constitucional (TC) Eugeni Gay; l'exdiputat i exsenador de CiU Jordi Casas (UDC); l'expresident de l'Audiència de Barcelona, Javier Béjar; i l'exrector i actual catedràtic del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra Josep Joan Moreso.

«Hem d'exigir que el debat públic recuperi, en primer lloc, el rigor jurídic perdut; i, en segon lloc, que es desenvolupi en el marc del necessari respecte a les lleis i a les decisions dels tribunals encarregats de fer-les complir, garants de la nostra convivència pacífica i dels drets i les llibertats de tots», segons es llegeix al document.

Durant la presentació del manifest, que va tenir lloc ahir al col·legi de Periodistes, a Barcelona, l'expresident del Consell de l'Advocacia Catalana Pere Lluís Huguet Tous va subratllar que no es tracta d'un manifest «anti res», sinó d'un toc d'atenció. «No som un grup de juristes que anem contra res, anem a favor de l'Estat de Dret. Tot és possible en dret, les lleis i els plantejaments canvien», va subratllar l'advocat.

En aquest sentit, l'expresident de la secció de Dret Processal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) va subratllar que «dins de qualsevol ordenament jurídic, les lleis es poden canviar i hi ha mecanismes per canviar-lo», però el que mai es pot fer és obviar-les, ja que al fer-ho es posa en risc el sistema de drets i llibertats actual. «Les crides a la infracció i la vulneració del marc jurídic vigent no són legals però tampoc lícites. No val trencar les regles del joc», va recalcar.

La presentació d'aquest manifest, al qual a partir d'ara es poden adherir els juristes que ho desitgin, és un primer pas per «trencar amb el silenci» que aquest sector havia mantingut fins ara, i Huguet va subratllar que la seva intenció és mantenir un paper actiu i aixecar la veu cada cop que considerin que s'està faltant al rigor.

En un termini «prudencial», els promotors del manifest demanaran cita als diferents representants de la «societat política i civil catalana» per exposar-los les seves preocupacions i peticions.

A més dels noms esmentats, també hi figuren entre els signants del document els exdegans dels col·legis d'advocats de Girona i Tarragona, Josep Maria Prat Sabat i Antoni Vives Sendra; la degana del Col·legi de Procuradors de Reus, María Pilar Tous Estany, i els catedràtics María Teresa Armenta Deu, Pau Salvador Coderch, Manuel Cachón Cadenas i Santiago Ripol Carulla.