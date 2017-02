El cas 3% s'acosta al cercle proper a Artur Mas

Tres dels detinguts ahir durant unes hores en la nova operació del cas 3% tenen una especial significació les seves relacions personals o bé per les tasques que han desenvolupa en el si de Convergència Democràtica.

És el cas de l'actual president del Port de Barcelona, Sixte Cambra (Barcelona, 1952), que, a part de la seva vinculació al partit com a senador independent per CiU entre 1993 i 2004, també se'l situa com a amic personal d'Artur Mas. Cambra va arribar ser un dels principals consultors de l'ara expresident de la Generalitat-. També va intentar presidir el Barça enfrontant-se a Josep Lluís Núñez el 1989, perdent les eleccions. Tot i això, va ser vicepresident del club entre 1993 i 1999.

Un altre dels detinguts en la trama del suposat finançament de CDC és Francesc Sánchez (Sant Boi del Llobregat, 1971). És un dels valors del partit sorgit de les joventuts, la JNC, i a part de tenir responsabilitats locals en ajuntaments com el de Vilanova i la Geltrú i Premià de Mar, ha ocupat diversos càrrecs orgànics a CDC. La seva proximitat a Mas el va convertir en l'escollit per dirigir la transició de Convergència al nou Partit Demòcrata (PDeCAT).

No saber què és el 3%

En una entrevista al diari El País el març de l'any passat, Sánchez assegurava no saber què és el 3% al·legant que el cas «està sota secret de sumari». En una de les respostes admetia que a CDC estaven «farts que es parli del finançament del partit» i afirmava que el debat de com s'han de finançar les formacions polítiques «ja es farà».

El tercer dels càrrecs clau és l'exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Antoni Vives (Barcelona, 1965). També considerat un dels homes de confiança de Mas (va ser el seu número dos quan era conseller en cap), Vives s'ha vist involucrat recentment en diversos escàndols a Barcelona en l'època en què Xavier Trias n'era l'alcalde. Milita a Convergència des de 1999, tot i que anteriorment havia estat a l'MDT i a Esquerra Republicana.