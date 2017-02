Mor als 88 anys Josep Verde, un dels històrics fundadors del PSC

Josep Verde Aldea, un dels històrics fundadors del PSC, va morir ahir als 88 anys, van informar els socialistes en un comunicat. La comissió executiva del PSC va lamentar la mort de Verda Aldea, un «referent de l'esquerra catalana», i va expressar els seus «més sentits condols» a familiars i amics.

Verde Aldea va ser secretari general del PSC-Reagrupament, una de les formacions fundadores de l'actual PSC, del qual va exercir com a secretari de relacions polítiques. Va ser un dels redactors de l'Estatut de 1979 i, entre aquell any i 1982, va ser diputat al Congrés, on va ocupar una de les vicepresidències. La seva vocació europeista el va portar a ser membre del Consell d'Europa del 1979 al 1986, any en què va ser escollit diputat al Parlament Europeu, del que va ser vicepresident del 1992 al 1999. El 2011, va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi.