Nou cop de la Guàrdia Civil contra el finançament irregular de CDC

La Guàrdia Civil va detenir ahir el director del Port de Barcelona, Sixte Cambra, al de la Fira, Constantí Serrallonga, i entre d'altres l'extinent d'alcalde de Barcelona Antoni Vives (CDC), per la seva presumpta vinculació amb suposat finançament irregular de l´antiga Convergència a través del pagament de comissions del 3%.

La macrooperació va comptar amb la participació d'un centenar de guàrdies civils, que van practicar uns 24 escorcolls de domicilis particulars i empreses i van efectuar una vintena de detencions, entre elles les de l'exresponsable dels serveis jurídics i excoordinador de règim intern de CDC Francesc Sánchez, així com els empresaris José M., de la constructora Comsa-Emte, José MZ i Pedro L., de la companyia Oproler.

El titular del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell, que manté el cas sota secret de sumari, va atribuir als detinguts en aquesta operació (la quarta fase del cas conegut com 3% sobre suposat ­pagament de comissions a l'antiga CDC) els delictes de blanqueig, finançament il·legal, suborn i malversació.

El jutge investiga en aquesta nova fase el presumpte pagament de comissions d'empreses donants de Convergència a canvi de l'adjudicació d'obres, com el túnel de Glòries o l'ampliació del Port de Barcelona, a l'etapa en què el convergent Xavier Trias ostentava l'alcaldia de la capital catalana.

Poc després de les 9.30 hores, agents de la Guàrdia Civil van irrompre a l'edifici del World Trade Center de Barcelona, on té el despatx el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, un amic de l'entorn més proper de l'expresident de la Generalitat Artur Mas. La policia ho va fer acompanyada del mateix fiscal anticorrupció, Fernando Bermejo, que va supervisar l'operació in situ.

Cambra va ser arrestat mentre els agents escorcollaven les oficines de l'àrea de presidència, a la recerca de dos expedients sobre contractacions al Port, entre elles per l'ampliació al moll sud, adjudicada amb un pressupost de 4,2 milions d'euros a Comsa, empresa que també va ser escorcollada ahir.



Detingut per segon cop

A la tarda el tresorer de CDC Andreu Viloca, que el 2015 va romandre a la presó preventiva per la seva presumpta relació amb el cobrament de comissions d'empreses, va tornar a ser detingut ahir en la quarta fase de l'anomenat «cas del 3%», que dirigeix el jutjat d' instrucció número 1 del Vendrell (Tarragona).

En aquesta ocasió el gruix de la investigació se centra en obres contractades per l'Ajuntament de Barcelona durant l'etapa en què l'alcalde era Xavier Trias, de manera que dos dels detinguts van ser l'antic responsable d'Hàbitat Urbà i extinent d'alcalde Antoni Vives (arrestat a casa seva i posteriorment traslladat a la Comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona) i el gerent municipal durant el període 2011-2015 Constantí Serrallonga, actualment director de Fira de Barcelona.

Els escorcolls dels agents es van centrar tant en les empreses adjudicatàries com a les seus de les empreses públiques com Infraescturues.cat -que depèn de la Generalitat-, Autoritat Portuària de Barcelona i Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals SA).

Una de les principals obres, per la seva envergadura, és el projecte de construcció del túnel per soterrar la Gran Via a la plaça de les Glòries a Barcelona, que va ser adjudicat per 49,6 milions d'euros al febrer de 2015, tres mesos abans de que CiU perdés l'alcaldia de Barcelona, a una unió temporal d'empreses (UTE) integrades per Romero Gamero, Benito Arnó i Fills, Copisa i Comsa.

El jutge indaga si les empreses públiques s'adjudicaven obres a constructores o a la UTE a canvi del pagament de comissions del 3% a les fundacions FORUM o Catdem, vinculades a CDC, partit al qual s'acabaven desviant els diners. En total, els escorcolls, sol·licitats per la Fiscalia Anticor­rupció, es van practicar en dotze poblacions.



Concursos «preparats»

La trama investigada en el «cas 3%» tenia, segons la Fiscalia ­Anticorrupció, una mecànica basada en concursos «manegats» i «controlats». Així ho va afirmar el ministeri públic en un comunicat, que sosté que els concursos ja estaven «atorgats prèviament», tot i la seva «aparença de regularitat», amb l'objectiu de finançar irregularment CDC a través de donacions a les fundacions.

Si bé la majoria dels 18 detinguts han quedat en llibertat després de l´escorcoll practicat als seus despatxos o habitatges, almenys cinc d'ells van ser traslladats a la comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona.