La llançadora al Prat s'endarrereix i començarà a funcionar més enllà del 2018

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va reconèixer que el tren llançadora a l'aeroport de Barcelona-El Prat no entrarà en funcionament fins més enllà del 2018, més tard del termini que havia anunciat prèviament l'Executiu central. En una visita a les obres d'aquesta infraestructura ahir a la tarda i acompanyat de la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministre de Foment va elevar el cost del tren llançadora fins als 285 milions d'euros (per sobre dels 268 previstos inicialment) i va admetre que la primera fase del projecte, que inclou l'execució d'un túnel de 3,1 quilòmetres, no estarà enllestida fins al desembre de 2018. El tren llançadora ha d'unir l'estació de Sants amb la T1 de l'aeroport en 19 minuts i s'estima que donarà servei a nou milions de viatgers anualment.

En unes declaracions als mitjans de comunicació després de visitar aquestes obres, De la Serna va admetre que la primera fase de l'obra és la més «complicada», ja que s'ha d'executar la plataforma sobre la qual es col·locaran les vies del tren llançadora. Durant la segona fase, que s'executarà posteriorment al desembre de 2018, va explicar que s'instal·laran les vies i catenàries necessàries per la circulació dels combois, així com les estacions que han de rebre els trens en les dues terminals T1 i T2 de l'aeroport del Prat.