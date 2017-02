Pujol veu Junqueras de president i diu que que ERC «s'aprofita de la debilitat» de CDC

L'expresident català Jordi Pujol opina que «és fàcil» que Oriol Junqueras sigui el pròxim president de la Generalitat, ja que «ERC s'aprofita molt de la debilitat que en aquests moments té» el PDeCAT (ex-CDC). En aquests termes es va expressar Pujol en una trobada amb un grup de joves en un restaurant de Barcelona, una conversa que va ser gravada i que ahir va difondre La Vanguardia digital, en la qual diu que «no és probable» que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es converteixi en presidenta de Catalunya. «Si les coses no milloren una mica per part del PDeCAT, és fàcil que el president de Catalunya sigui Junqueras, en aliança suposo que amb el PDeCAT, si ho volen. ERC s'aprofita molt de la debilitat que en aquests moments té CDC».

Segons Pujol, el portaveu del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs ,«podria anar a la presó» per la consulta sobiranista del 9-N del 2014, encara que segons el seu parer» tenen possibilitats de fer mal sense necessitat d'això», per exemple amb «la inhabilitació».

Pujol confessa que li «agradaria» que Artur Mas s'oferís a «refer el lideratge, que ha quedat una mica tocat», i es posés al capdavant de la candidatura del PDeCAT, tenint en compte que l'actual president català, Carles Puigdemont, hi ha renunciat. No obstant això, si inhabiliten Mas, políticament «ja està kaput, definitivament», considera l'expresident.

Pujol també relata què és el que va transmetre als seus companys de partit quan el 2014 va esclatar l'escàndol per la fortuna que havia mantingut oculta a l'estranger: «A mi expulseu-me, demà mateix, em retireu tots els honors i la pensió com a expresident. Tota la merda per a mi». Com a «contrapartida», els va demanar que no «renunciessin a l'obra feta» en els seus 23 anys al capdavant del govern. «Ara he d'aguantar, no em queda més que aguantar», afegia.