Rajoy: «No avançaré esdeveniments ni diré el que farem o no farem»

El president espanyol, Mariano Rajoy, va evitar ahir confirmar si utilitzarà mesures coercitives per frenar un referèndum a Catalunya. «No avançaré esdeveniments ni diré el que farem o no farem», va assegurar en una roda de premsa a la Valetta, a Malta, durant la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. «No es pot actuar així, un govern i uns diputats escollits en unes eleccions d'un país democràtic no poden saltar-se la llei, és inacceptable», va afegir Rajoy. «I no poden obligar ningú, i encara menys un altre govern escollit per la gent, que també se la salti», va afegir. Segons Rajoy, «així és impossible generar una convivència raonable».

Rajoy va assegurar que el Govern espanyol té «dues prioritats», que són «parlar i que es compleixi la llei». Segons el president, però, la seva obligació «més important» és «preservar la llei i, per descomptat, no violar-la». «Ningú pot entendre», va dir, «que un govern pugui vulnerar la llei d'una manera tan evident». «Parlem, però tots ens hem de comprometre a complir la llei, perquè si no, no estem en l'espai europeu, estem en una altra cosa diferent», va alertar.

Alhora, Rajoy també va advertir que saltant-se «la voluntat de la majoria» i «decidint cadascú el que fa o deixa de fer» és «impossible generar una convivència raonable». «A partir d'aquí no avançaré esdeveniments ni diré el que farem o no farem. L'important és que siguem capaços de parlar i que tots siguem conscients que no es pot actuar així», va reiterar.

Rajoy va dir que «no està fixada» una data per a la seva propera reunió amb el president català, Carles Puigdemont, però va remarcar que «hi ha algunes converses per veure quan» es poden trobar. En tot cas, va advertir que a Espanya «no es pot liquidar la llei» a través de «decisions que puguin prendre de manera irresponsable alguns dirigents polítics».

Per la seva part, el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va avisar, en relació amb una hipotètica aplicació de l'article 155 de la Constitució, que «si una part actua contra l'Estat, hi ha maneres de defensar-se», però va deixar clar que seria un escenari «traumàtic» que «ningú desitja».

Des de Catalunya, l'expresident Artur Mas va alertar el Govern espanyol que si es planteja suspendre l'autonomia catalana davant la convocatòria d'un referèndum i convertir-la en una «província ocupada» els ciutadans respondran al carrer. Finalment, el líder de Podem, Pablo Iglesias, va dir que la seva formació denunciaria una hipotètica suspensió de les competències de la Generalitat i consideraria positiu mobilitzar-s'hi en contra.